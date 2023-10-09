Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь

Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступно два цвета: белый и серый. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На FGK21C размещается 18 низкопрофильных клавиш с лазерной гравировкой, которая обеспечивает стойкость и долговечность символов. Ультратонкая форма кейкапов позволяет быстро набирать текст. Числовой блок дополняет ноутбуки и персональные компьютеры, в которых отсутствует Numpad, и упрощает работу с таблицами.

Модель поддерживает беспроводное соединение 2,4 ГГц, радиус действия составляет до 15 метров. Для подключения используется USB nano-ресивер. Также в комплект входит Type-C адаптер, что расширяет возможности для подключения. Встроенный аккумулятор подзаряжается при помощи кабеля Type-C. Блок поддерживает два режима работы: синхронный и асинхронный. Для включения асинхронного режима требуется удерживать клавишу NumLock три секунды.

Благодаря компактному размеру – 124х87х24 мм – блок можно брать с собой на работу или в деловые поездки.

Новинка доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор . Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров. В портфеле компании Merlion 2400 брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.