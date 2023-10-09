Разделы

Техника
|

Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь

Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступно два цвета: белый и серый. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На FGK21C размещается 18 низкопрофильных клавиш с лазерной гравировкой, которая обеспечивает стойкость и долговечность символов. Ультратонкая форма кейкапов позволяет быстро набирать текст. Числовой блок дополняет ноутбуки и персональные компьютеры, в которых отсутствует Numpad, и упрощает работу с таблицами.

Модель поддерживает беспроводное соединение 2,4 ГГц, радиус действия составляет до 15 метров. Для подключения используется USB nano-ресивер. Также в комплект входит Type-C адаптер, что расширяет возможности для подключения. Встроенный аккумулятор подзаряжается при помощи кабеля Type-C. Блок поддерживает два режима работы: синхронный и асинхронный. Для включения асинхронного режима требуется удерживать клавишу NumLock три секунды.

image003.jpg
A4Tech Fstyler FGK21C

Благодаря компактному размеру – 124х87х24 мм – блок можно брать с собой на работу или в деловые поездки.

Новинка доступны для заказа в Merlion.

Облачная миграция: выбор или вынужденная необходимость?
Облака

***

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор . Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров. В портфеле компании Merlion 2400 брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei ушла в подполье. Компания поддерживает санкции, но тайно работает в России и скрытно расширяет штат

Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта

Хозяева «Билайна» продали компанию за долги

Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange

AMD издевается над последней надеждой Intel на возрождение: Забейте на производство и займитесь разработкой процессоров

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще