Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler
Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус подойдет для правшей и левшей, манипуляторы доступны в трех цветах: черном, белом и сером. Об этом CNews сообщили представители Merlion.
В модели установлен высокоточный оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI, обеспечивающим быстрый отклик во время работы. Манипулятор располагает четырьмя кнопками и расширенным колесом прокрутки, что значительно облегчает управление мышью. Модель FG16CS Air с бесшумным нажатием позволит сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на нажатие кнопок.
Функция Air Mouse поддерживает два режима использования [Desk + Air]. На столе мышь предлагает стандартный набор действий, при подъеме в воздух превращается в контроллер для управления медиаплеером. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется.
Для подключения используется мощное беспроводное соединение 2,4 ГГц. Стабильная связь обеспечивается на расстоянии до 15 метров. Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB Type-C. Можно забыть о нанесении вреда окружающей среде из-за частой смены батареек. Аккумулятор восполняет емкость всего за два часа зарядки.
Размер модели – 109х64х36 мм – и кнопка питания позволяют брать манипулятор с собой на работу или в путешествие.
Новинки доступны для заказа в Merlion.
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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.
Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.