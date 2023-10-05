Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler

Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус подойдет для правшей и левшей, манипуляторы доступны в трех цветах: черном, белом и сером. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В модели установлен высокоточный оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI, обеспечивающим быстрый отклик во время работы. Манипулятор располагает четырьмя кнопками и расширенным колесом прокрутки, что значительно облегчает управление мышью. Модель FG16CS Air с бесшумным нажатием позволит сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на нажатие кнопок.

Функция Air Mouse поддерживает два режима использования [Desk + Air]. На столе мышь предлагает стандартный набор действий, при подъеме в воздух превращается в контроллер для управления медиаплеером. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

FG16C Air и FG16CS Air

Для подключения используется мощное беспроводное соединение 2,4 ГГц. Стабильная связь обеспечивается на расстоянии до 15 метров. Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB Type-C. Можно забыть о нанесении вреда окружающей среде из-за частой смены батареек. Аккумулятор восполняет емкость всего за два часа зарядки.

Размер модели – 109х64х36 мм – и кнопка питания позволяют брать манипулятор с собой на работу или в путешествие.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.