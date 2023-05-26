Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием

Компания A4Tech пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с бесшумным нажатием. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура Fstyler FGK10

Новинка представлена в полноразмерном формате со 104 клавишами, включая 12 мультимедийных горячих клавиш Fn. Клавиши обладают мягким ходом. Эргономичная скругленная форма клавиш минимизирует чувство усталости при длительной работе и увеличивают точность набора текста.

Беспроводное соединение в частотном диапазоне 2,4 ГГц обеспечивает стабильное подключение при помощи USB-ресивера на расстоянии до 15 м. Девайс также оснащен автоматическим выбором радиоканала, улучшающим качество связи.

FG1010S

Благодаря лазерной гравировке клавиш символы не сотрутся в течение всего срока использования клавиатуры, а дренажные отверстия помогут в случае случайно пролитой воды, повышая защиту гаджета от влаги. Компактность клавиатуры достигается небольшим размером (456х156х24 мм) и весом в 494 г.

Мышь Fstyler FG10S

Как и клавиатура, мышь также может похвастаться беспроводным соединением 2,4 ГГц с рабочим диапазоном до 15 м.

Модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с частотой опроса 125 Гц и регулируемым разрешением 1200-1600-2000 DPI, позволяющим настроить чувствительность и точность позиционирования курсора мыши под личные предпочтения. Ресурс нажатия более 5 млн обеспечивает длительный срок службы, а благодаря автоматическому 4-уровневому энергосбережению заряд энергии расходуется эффективно – спустя 20 секунд бездействия девайс переходит в спящий режим.

Еще одно преимущество мыши – бесшумное нажатие, которое позволяет с наибольшим комфортом пользоваться мышкой и не отвлекаться на щелчки от нажатий на кнопки. Кроме того, модель обладает нескользящей поверхностью корпуса, обеспечивающей улучшенный хват и комфортную посадку руки.

Колесо оснащено функцией 4D-прокрутки, позволяющей листать не только вверх-вниз, но и вправо-влево. На корпусе мыши также расположены четыре кнопки: правая и левая, колесо прокрутки и кнопка переключения DPI. На нижней части мыши расположен выключателем с двумя положениями: ON и OFF, что особо удобно при эксплуатации мыши в поездках.

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Симметричный эргономичный дизайн подойдет как левшам, так и правшам. А сбалансированные размеры (108×64×35 мм) и вес устройства в 67 г повысят комфорт и удобство для повседневного пользования.

Девайсы представлены в двух расцветках: черный/серый, а также белый/серый. Питание клавиатуры и мыши обеспечивает батарея формата «АА».

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании Бизнес

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов.