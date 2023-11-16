Qtim перешла на корпоративный мессенджер Compass

Компания Qtim, разработчик цифровых платформ для онлайн-школ и образовательных организаций, перешла из Slack в корпоративный мессенджер Compass. Одна из причин – высокая стоимость американского сервиса. Кроме того, Slack ушел из России и отключает пространства российских команд.

Qtim занимается заказной разработкой и технической поддержкой высоконагруженных систем, мобильных приложений и сайтов. Одна из основных экспертных сфер компании – EdTech-платформы. Так, Qtim разработала образовательную онлайн-платформу и мобильное приложение для «Онлайн-школы №1», обучающей более 7 тыс. человек.

До 2023 г. команда Qtim строила коммуникацию в Slack. Однако из-за высокой стоимости подписки на сервис и риска блокировки рабочего пространства компания приняла решение перейти на российский корпоративный мессенджер.

Основные требования к новому продукту – удобный интерфейс, функции общения, как в Slack, а также гостевой доступ и API для интеграции с внешними сервисами. Одним из сервисов, соответствующих потребностям компании, стал Compass, в который компания перенесла общение сотрудников и коммуникацию с клиентами.

В результате команда получила корпоративный мессенджер, который позволяет общаться так же быстро, как в Slack. При этом компания тратит меньше денег на продление подписки, а поддержка Compass помогает настроить рабочие пространства компании и дает рекомендации, как наиболее эффективно организовать бизнес-процессы в мессенджере.

«По соотношению цена – качество функционал Compass сейчас – один из лучших доступных вариантов. Продукт интуитивно понятный: сотрудники смогли быстро адаптироваться, и эффективность работы уже сейчас выросла в среднем на 10%, – отметил Артем Трушин, COO Qtim. – Но сервису есть, куда расти – ждем видеоконференции, как в Slack».