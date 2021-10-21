Сестринская компания Google купила ПО для создания роботов, чтобы раскрыть его исходный код для всех

Вопрос контакта

Лаборатория искусственного интеллекта Deep Mind, принадлежащая компании Alphabet (родительской компании Google) объявила о покупке популярного симулятора физических взаимодействий MuJoCo. В 2022 г. исходные коды этого симулятора планируется опубликовать в открытом доступе. Симулятор активно используется разработчиками робототехники.

В публикации Deep Mind говорится, что сотрудники компании сами используют MuJoCo в рамках множества различных проектов. Компания намерена в дальнейшем развивать этот симулятор, оставляя исходники открытыми.

Название MuJoCo — это сокращенное от Multi-Joint Dynamicswith Contact (многосуставная динамика с контактом). Симулятор активно используется разработчиками роботов наряду с такими системами как Habitat, созданной в Facebook, Gym (OpenAI) и Gazebo (разработан при поддержке DARPA).

Автором проекта является нейробиолог Эмо Тодоров (Emo Todorov), возглавляющий Лабораторию контроля движения при Университете Вашингтона. В 2015 г. MuJoCo стал коммерческим продуктом. Для его распространения был создан специальный стартап Roboti.

Сестринская компания Google выкупила и делает опенсорсным симулятор для роботов

Как пишет Venture Beat, в отличие от многих симуляторов, ориентированных на игровую сферу и кино, MuJoCo нигде не «срезает углы» в плане точности движений, учитывая все физические процессы и силы, действующие на объект.

«Для описания физического контакта используется очень сложный математический аппарат, так что добиться совершенно точной симуляции таких взаимодействий очень сложно, а по мнению некоторых специалистов, едва возможно, — отмечает Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний “Программный продукт”. — Но MuJoCo очень высоко ценится именно за свою точность. Это высококлассный научный инструмент, и то, что DeepMind сделает его опенсорсным, очень положительно скажется на развитии робототехники в целом.

MuJoCo поддерживает мускульно-скелетные модели человека и животных, что позволяет разработчикам оптимально рассчитывать прилагаемую нагрузку на суставные узлы.

Будущий стандарт

Ядро симулятора написано на C, что в принципе позволяет адаптировать его к разным архитектурам. Описания сцены и состояния симуляции библиотеки хранятся всего в двух структурах данных, и это все, что не обходимо для воссоздания симуляции, включая показатели промежуточных стадий.

В дальнейшем в Deep Mind собираются сделать формат данных MuJoCo стандартом и использовать за пределами его экосистемы.

MuJoCo 2.1 доступен в виде разблокированных двоичных файлов на оригинальном сайте проекта и на GitHub вместе с обновленной документацией. Deep Mind раздает лицензии для разблокирования ключа активации для старых версий (2.0 и раньше), действие которого сохранится до 18 октября 2031 г.