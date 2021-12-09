Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения

Американо-китайская компания Deeproute.ai представила систему навигации для беспилотных автомобилей по очень низкой цене. Конкуренты стоят значительно дороже.

$10 тыс. — пустяк

Американо-китайский стартап DeepRoute.ai, специализирующийся на системах автономного вождения для автомобилей, анонсировал решение DeepRoute-Driver 2.0, которое не потребует никакого участия человека в управлении автомобилем. Система при этом будет стоить очень небольших денег — около $10 тыс.

По утверждению разработчика, DeepRoute-Driver 2.0 относится к системам автономного управления четвертого уровня, которая предполагает полную самостоятельность, правда, в ограниченном географическом ареале и на дорогах с предсказуемым движением. Системы автоматизации такого уровня предполагается использовать в беспилотных такси и общественном транспорте. В случае сбоя или негативных условий окружающей среды, таких как погода с нулевой видимостью система может прекращать функционирование для обеспечения безопасности пассажиров. В этом случае потребуется вмешательство водителя-человека, при условии, что оно в принципе предусмотрено конструкцией автомобиля.

На рынке уже есть системы четвертого уровня автоматизации беспилотных автомобилей, такие как Waymo и Cruise. Они предлагают весьма эффективные алгоритмы и оборудование для беспилотной навигации, но их стоимость весьма высока.

Система будет включать пять твердотельных лидаров, восемь камер, проприетарную компьютерную систему и в качестве дополнительной опции радар на миллиметровых волнах.

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Половина стоимости системы приходится на лидары. Сейчас в Китае активно ведутся разработки, нацеленные на снижение их себестоимости насколько это возможно. DeepRoute использует системы, созданные компанией Robosense, базирующейся в Шеньчжене, и ZVision, чья штаб-квартира располагается в Пекине. У ZVision и DeepRouteодин и тот же инвестор, компания FosunRZCapital.

В городских условиях

Демонстрация системы DeepRoute показала, что она способна успешно преодолевать заданные маршруты даже в условиях очень интенсивного движения по улицам Шеньчженя, перестраиваться по полосам движения, уступать дорогу пешеходам и успешно встраиваться в поток на развязках.

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Компании DeepRoute два года. Ее основал Чжоу Гуан (Zhou Guan), сооснователь другого стартапа, занимавшегося созданием беспилотных автомобильных систем, — Roadstar.ai. В результате внутрикорпоративного конфликта Чжоу из компании выдавили, что очень не понравилось инвесторам и привело к распаду компании.

Сам Чжоу пользуется доверием инвесторов: в сентябре 2021 г. его DeepRoute привлек $300 млн инвестиций от Alibaba, Jeneration Capital, китайского автопроизводителя Geely и других структур.

При этом пока что найти заказчика для новой системы DeepRoute не удалось.

«Беспилотные транспортные системы будут развиваться главным образом внутри городской инфраструктуры, — полагает Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний «Программный продукт». — Поэтому системы четвёртого уровня автоматизации могут оказаться даже более перспективными и востребованными, чем полностью автоматические автопилоты. Если им удастся обеспечить приемлемую цену не в ущерб функциональности, это будет рывок вперёд для всей индустрии.

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