Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов

Российские разработчики продуктов в сфере информационной безопасности «Атом безопасность» (бренд Staffcop) и «РуСИЕМ» (RuSIEM) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут продолжать интеграцию собственных решений под задачи заказчиков.

Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности» (входит в ГК «СКБ Контур»), сказал: «Клиенты получат доступ к передовым решениям и инновационным продуктам, разработанным на основе обмена знаниями и исследованиями в области информационной безопасности. Благодаря такому сотрудничеству они смогут воспользоваться более качественной консультационной и технической поддержкой при внедрении и использовании продуктов, которые адаптированы к постоянно меняющимся киберугрозам».

Уже сейчас в документации продуктов включена информация о настройке передачи данных между системами, а также предустановленные настройки.

Любовь Евтифеева, руководитель отдела по работе с партнерами RuSIEM, отметила: «RuSIEM и Staffcop сотрудничают на протяжении долгого времени, поэтому подписание соглашения является логичным шагом в развитии наших партнерских отношений. В настоящий момент система Staffcop уже входит в список поддерживаемых источников RuSIEM, что позволяет нашим заказчикам повысить оперативность реагирования на различные инциденты утечки информации. В планах дальнейшее расширение взаимодействия между компаниями не только в техническом, но и в маркетинговом направлении».

Сотрудничество также предполагает совместное продвижение продуктов и реализацию программ и проектов в области информационной безопасности.