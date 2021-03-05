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Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM

Бизнес

Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и компании RuSIEM. Организаторы приглашают технологические стартапы в области кибербезопасности на стадии MVP принять участие в конкурсе.

Проекты, успешно преодолевшие этап отбора заявок, смогут представить на рассмотрение свои проекты на Demo Day экспертам компании RuSIEM. Лучшие стартапы получат шанс побороться за инвестиции в размере 15 млн руб. с возможностью дальнейшего пилотирования.

Подать заявку и ознакомиться с правилами программы можно на ее сайте. Прием заявок осуществляется до 25 марта 2021 г. включительно. Мероприятие, в ходе которого будут озвучены отобранные проекты, пройдет 26 марта в формате онлайн.

RuSIEM – крупный игрок на российском рынке ИТ- и ИБ-технологий, работающий с 2014 г. Основные компетенции компании связаны с областью мониторинга и управления событиями информационной безопасности на основе симптомов и анализа данных в реальном времени. RuSIEM является резидентом «Сколково».

Акселератор возможностей при МГУ им. М. В. Ломоносова – это консалтинговая платформа для молодых стартапов, развивающихся компаний и потенциальных инвесторов. Компания, основанная студентами МГУ при поддержке факультета ВМК, помогает стартапам в поиске финансирования, оказывает юридическую поддержку их деятельности и принимает участие в разработке стратегии продвижения для выхода на рынок.

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