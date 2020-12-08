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RuSIEM и АИС будут готовить специалистов по ИБ

Безопасность Бизнес Кадры

RuSIEM, российский разработчик решений по мониторингу и управлению событиями информационной безопасностью, и многопрофильный учебный центр «Академия информационных систем» (АИС) подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке специалистов в области управления информационной безопасностью.

Учебные курсы АИС предназначены для специалистов, занимающихся инсталляцией, внедрением, эксплуатацией и администрированием продуктов. Решения RuSIEM направлены на построение систем интеллектуального мониторинга, сбора и анализа событий в информационных системах, что позволяет быстро и своевременно выявлять инциденты, находить причины сбоев, устранять ошибки на отдельных участках распределенной информационной сети и прогнозировать возможные риски информационной безопасности.

После прохождения обучения слушатели узнают особенности продуктов и технологий RuSIEM, смогут их внедрять, настраивать и обслуживать.

«Большой опыт АИС в организации и проведении обучения слушателей по различным направлениям позволит максимально эффективно готовить квалифицированных специалистов, способных применять в своей работе все возможности продуктов RuSIEM», — сказал совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.

«Сотрудничество наших компаний позволит оптимально совместить образовательный опыт АИС с технологической экспертизой компании RuSIEM для подготовки высококвалифицированных специалистов. Надеемся, что это партнерство повысит уровень защищенности клиентов и значительно снизит риски информационной безопасности», — отметил заместитель директора АИС Игорь Хайров.

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