«Контур» запустил демо-режим для сервиса двухфакторной аутентификации

«Контур» запустил режим демо-тестирования сервиса двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды». Теперь компании могут самостоятельно протестировать работу решения и познакомиться с интерфейсом без полноценного внедрения пилотного проекта. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В демо-версии пользователям в течение 14 дней доступен личный кабинет администратора, в котором можно массово и точечно регистрировать сотрудников, получать отчеты о событиях и попытках входа, настраивать сценарии подключения к ресурсам компании.

Демо-режим позволяет безопасно и без лишних формальностей оценить базовые функции, интерфейс и удобство работы сервиса, сравнить его с другими инструментами для двухфакторной аутентификации и принять решение о запуске полноформатного тестирования и дальнейшей покупке. К демо-версии можно подключить до 50 пользователей.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop: «Мы видим, что компании хотят принимать решения на основе собственного опыта, а не только презентаций. Демо-версия сервиса двухфакторной аутентификации помогает быстро понять, как решение вписывается в текущие процессы и облегчает старт полноформатного пилотного проекта».

Демо-версия работает в облаке и предоставляет полный функционал сервиса без технических ограничений — компании тестируют продукт в том виде, в котором он используется на реальных внедрениях.

