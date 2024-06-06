«Группа Астра» и «Атом безопасность» будут расследовать киберинциденты

«Группа Астра» и «Атом Безопасность» подписали соглашение о сотрудничестве. Его основная цель – взаимодействие по вопросам анализа и расследования киберинцидентов в корпоративных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Сочетание экспертизы «Атом Безопасность» в области защиты информации и опыта Astra Linux в разработке защищенных операционных систем позволит создавать и внедрять комплексные решения для обеспечения безопасности критически важных систем. Совместные проекты позволят разработать новые продукты и услуги, которые будут отвечать растущим требованиям рынка», - отметил Иван Хаустов, генеральный директор «Атом безопасность».

Соглашением предусмотрена реализация программ и проектов для обучения и повышения квалификации специалистов по кибербезопасности в среде Astra Linux.

«Сотрудничество станет стимулом для других компаний отрасли к развитию и внедрению инновационных решений на базе отечественных разработок. Это позволит повысить общий уровень защищенности информационных систем российских организаций и госструктур», - сказал Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра».