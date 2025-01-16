СКБ Контур Контур.ID
Контур.ID — сервис, который обеспечивает двухфакторную аутентификацию и управление доступом к корпоративным ресурсам. Он входит в комплекс продуктов Контура для обеспечения внутренней информационной безопасности (Контур.Безопасность).
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Плотников Евгений 2 1
|Сродных Михаил 63 1
|Бублик Илья 24 1
|Мартюшев Игорь 1 1
|Подсухин Кирилл 1 1
|Добровольский Михаил 22 1
|Мельников Дмитрий 7 1
|Хаустов Иван 9 1
|Скрипниченко Павел 39 1
|Бондарев Сергей 9 1
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