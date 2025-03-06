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Индексная книга (каталог) CNews*
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СКБ Контур Контур.Безопасность


06.03.2025 «Контур.Доступ» станет кроссплатформой для управления корпоративными устройствами 1
11.11.2014 Поставщики SaaS не заметили кризиса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 2
Теко НПК 430 1
ЛайфТелеком - Телфин 218 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Мегаплан 76 1
Офис24 8 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 5 1
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Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Крок - Croc 1778 1
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Softline - Софтлайн 2862 1
Microsoft Corporation 24695 1
Google LLC 11849 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
Cloud4Y 288 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 262 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
БАРС Груп 546 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
Virtual office - Виртуальный офис 179 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4532 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 80 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Мегаплан CRM 8 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 134 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 74 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1084 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 279 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Microsoft Office 365 945 1
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Токовинин Михаил 4 1
Аникин Леонид 61 1
Мирон Андрей 2 1
Севастьянов Алексей 25 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6012 1
Федеральный закон 134-ФЗ 2 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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