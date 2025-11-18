Разделы

Электронный документооборот в России переживает фундаментальную трансформацию — эксперты ​

Электронный документооборот (ЭДО) перестает быть просто цифровой копией бумаги и становится ключевым элементом для интеграции бизнес-процессов, заявил директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

По его словам, новый этап развития ЭДО – бесшовное объединение различных сервисов: от логистики и кадрового делопроизводства до финансовых технологий. Помимо экосистемного подхода, ставка делается на технологическое партнерство и развитие новых видов ЭДО.

Электронный документооборот не существует сам по себе. Это одна из составляющих любого бизнеса, процесс, который охватывает много направлений: финансовые операции, учет, информационную безопасность, видеоконференцсвязь, чаты, коммуникации между сотрудниками и партнерами. Одним из векторов развития ЭДО должна стать настройка сквозных процессов и объединение разных сервисов в единую цифровую среду, где все сценарии можно закрыть в одной системе. «Контур.Диадоком» пользуется почти половина предпринимателей страны. Через этот функционал отправляется каждый второй счет-фактура в России. А суммарный трафик документов через сервисы ЭДО от Контура составляет более двух млрд в год. И мы хотим предоставлять российским компаниям не просто какой-то отдельный продукт, а комплексное решение, делая их бизнес еще более эффективным и конкурентоспособным.

Эксперт подчеркнул, что на этом пути не менее важны партнерские интеграции, которые взаимодополняют друг друга. «В «Контуре» есть собственный центр искусственного интеллекта, который обеспечивает прикладное применение передовых наработок в сфере ИИ в продуктах «Контура». Также мы внедряем как собственные, так и партнерские решения в области кибербезопасности. При этом наши технологические партнеры встраивают «Диадок» и другие ЭДО-решения «Контура» в свои экосистемы для большего удобства пользователей», – сказал Илья Бублик.

Наряду с этим, он констатировал, что сейчас в общем объеме документооборота, например, только около половины универсальных передаточных документов оформляются в электронном виде.

Одно из ключевых направлений роста – сегмент логистики, где с 1 сентября 2026 г. использование электронных перевозочных документов станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Это затронет миллионы документов в год и станет следующим закономерным шагом развития отрасли. Кроме того, перевод кадровых процессов в цифру, получивший мощный импульс во время пандемии, продолжает набирать обороты, экономя время и ресурсы компаний.

