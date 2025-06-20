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Лемтюгин Денис
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Voxys подтвердил полное соответствие обновленному международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022 1
|01.08.2024
|«СКБ Контур» и «Воксис» будут развивать технологии для автоматизации предпринимательства 1
Лемтюгин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1136 1
|Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 39 1
|Бублик Илья 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
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