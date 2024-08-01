«СКБ Контур» и «Воксис» будут развивать технологии для автоматизации предпринимательства

«СКБ Контур» и «Воксис» стали стратегическими партнерами. Сотрудничество будет направлено на внедрение и эффективное использование информационных и коммуникационных технологий.

Договор о сотрудничестве подписали директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик и директор по рискам и безопасности «Воксис» Денис Лемтюгин.

Стороны будут работать над развитием российского программного обеспечения, которое поможет автоматизировать рабочие процессы бизнесу. Для обмена опытом компании также договорились о совместном проведении вебинаров, форумов и других мероприятий в области цифровых технологий.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур», сказал: «Контур» и «Воксис» динамично движутся по пути цифровизации бизнес-процессов. Это служит хорошим фундаментом для налаживания взаимодействия между нашими командами. Не сомневаюсь, что взаимный обмен опытом, компетенциями и экспертизой в области коммуникационных решений для бизнеса будет способствовать увеличению технологического потенциала «Контура» и «Воксис», а также позволит повысить эффективность работы наших клиентов.

Денис Лемтюгин, директор по рискам и безопасности «Воксис», отметил: «Группа компаний «Воксис» и «Контур» на сегодняшний день уже имеют опыт совместной работы по ряду продуктов, и мы продолжаем расширять наше сотрудничество. Рады работать с командой профессионалов».