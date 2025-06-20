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Voxys подтвердил полное соответствие обновленному международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022

Центр коммуникаций Voxys успешно прошел ежегодную процедуру подтверждения соответствия международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022. Повышение уровня информационной безопасности является одной из ключевых задач Компании. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Разработанный Международной организацией по стандартизации и Международной электротехнической комиссией стандарт ISO/IEC 27001:2022 аккумулирует лучшие мировые практики в области управления информационной безопасностью и устанавливает требования к системе менеджмента для демонстрации способности организации защищать свои информационные ресурсы.

Сертификат ISO/IEC 27001:2022 подтверждает, что система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) внедрена и функционирует во всех подразделениях Voxys – от контакт-центров до ИT-инфраструктуры и процессов обработки данных.

Регулярное прохождение сертификационных аудитов позволяет Voxys не только подтверждать соответствие международным требованиям, но и системно развивать процессы информационной безопасности в соответствии с изменяющимися вызовами цифровой среды. Сертификация способствует поддержанию высокого уровня доверия со стороны заказчиков: наличие действующего сертификата ISO/IEC 27001:2022 гарантирует, что обработка данных и взаимодействие с клиентами ведется с постоянным соблюдением требований по информационной безопасности бизнес-процессов.

«Сертификация по стандарту ISO/IEC 27001:2022 позволяет демонстрировать клиентам и партнерам подтвержденный независимым аудитом уровень информационной безопасности. На сегодняшний день VOXYS является одной из немногих компаний российского рынка дистанционного клиентского сервиса, система управления ИБ которой соответствует стандарту ISO/IEC 27001:2022», — сказал Денис Лемтюгин, директор по рискам и безопасности центра коммуникаций Voxys.

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цифровизация

Сертификат ISO/IEC 27001:2022 подтверждает: устойчивое развитие системы управления информационной безопасностью; прозрачность и надежность процессов обработки данных; соответствие ожиданиям и требованиям заказчиков аутсорсинга из отраслей с повышенными требованиями к защите персональных данных клиентов; гарантированную защиту конфиденциальных данных в условиях растущих киберугроз; устойчивую ИТ-инфраструктуру и минимизацию рисков сбоев.

Требования международного стандарта ISO по информационной безопасности являются обязательными при работе с аутсорсинговыми контакт-центрами для ряда организаций из числа существующих и потенциальных заказчиков центра коммуникаций Voxys, прежде всего, представителей финансово-банковской сферы, международных компаний и государственных структур.

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