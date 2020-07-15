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«СКБ Контур» получил статус оператора ЭДО в Узбекистане

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Компания «СКБ Контур» адаптировала систему «Контур.Диадок» специально для узбекского бизнеса: представила модуль, позволяющий обмениваться электронными документами из учетной системы «1С». Проект был реализован совместно с компанией Network and Technology Systems.

Разработка решения специально для узбекских пользователей связана с изменениями в законодательстве. Уже в 2018 г. государство начало поэтапно внедрять электронные счета-фактуры. С 1 января 2020 г. организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Узбекистане, обязаны оформлять, передавать и хранить счета-фактуры в электронном виде. За разработку решения, позволяющего автоматизировать эти процессы, взялись эксперты Контура. Они изучили рынок и совместно с партнерами из Узбекистана создали продукт для «1С», отвечающий требованиям государства и бизнеса.

У «Контур.Диадока» есть целый ряд ценных преимуществ. Например, подписывать документы может не один сотрудник, а несколько. Для этого нужен только квалифицированный сертификат электронной подписи. За бесперебойную работу отвечают эксперты «Контура», а не пользователь. Если клиент отправит контрагенту документ, а связь пропадет, файл сохранится на облачном сервере. Когда связь появится, он будет отправлен автоматически. Все это позволяет нашим клиентам комфортно организовать свою работу.

Илья Бублик, руководитель направления «Электронный документооборот и взаимодействие между предприятиями» в «Контуре», сказал: «В ближайших планах — запуск веб-сервиса, в котором пользователи будут работать через браузер. Так "Контур" сможет предложить решения для организации электронного документооборота любому сегменту бизнеса в Узбекистане».

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