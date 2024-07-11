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«СКБ Контур» и «Атлас Девелопмент» подписали соглашение о внедрении электронного документооборота ​

10 июля 2024 г. директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик и ИT директор «Атлас Девелопмент» Константин Кустов подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют повысить эффективность бизнес-процессов за счет использования электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Ускорение бизнес-процессов с помощью электронного документооборота позволяет компаниям быстрее реагировать на запросы клиентов, своевременно выполнять обязательства перед партнерами и оптимизировать работу внутри организации. Внедрение ЭДО поможет девелоперу сфокусироваться на строительстве и избавит сотрудников от бюрократических задач. Так выгода от работы с ЭДО выходит далеко за рамки простой экономии — это комплексное улучшение, которое ведет к увеличению скорости работы, снижению ошибок и ускорению финансовых операций».

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В отличие от традиционного бумажного документооборота, где требуется время на распечатку, подпись, отправку по почте и получение, электронные документы передаются мгновенно. Контрагенты получают необходимые акты, счета и договоры в считанные секунды. Это особенно важно для бизнеса, где время играет критическую роль.

Константин Кустов, ИT директор ООО «Атлас Девелопмент»: «В компании «Атлас девелопмент» мы придерживаемся концепции создания жилых экосистем, которые помогают освободить ресурсы наших жителей для главного – жизни, общения с близкими, самореализации и качественного отдыха. Экосистемы, создаваемые компанией «СКБ Контур» решают те же задачи – помогают перенаправить человеческие ресурсы на решение действительно важных для бизнеса задач. Именно этим нам близок подход наших партнеров – компании «СКБ Контур», с которой «Атлас Девелопмент» сотрудничает уже не первый год».

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