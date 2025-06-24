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Цифровизация
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Уровень проникновения ЭДО в микробизнес вырос до 74,2% ​

По итогам 2024 г. доля микропредприятий среди всех пользователей «Контур.Диадока» выросла с 73,3% до 74,2%. Рост интереса небольшого бизнеса к цифровизации связан с возможностью масштабировать рынок сбыта своих товаров и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По словам Ильи Бублика, директора по развитию «СКБ Контур», если учитывать не только микропредприятия, но и малый и средний бизнес, то доля этой группы среди пользователей сервиса «Контур.Диадок» превысит 80%. Тенденция к росту спроса связана с несколькими причинами: расширяется ассортимент документов, которые необходимо или есть возможность передавать в электронном виде, многие крупные компании вводят ЭДО как одно из условий работы с ними.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Сразу скажу, что эти цифры не должны вводить в заблуждение о якобы высоком уровнем цифровизации. Существующая структура пользователей ЭДО не соответствует структуре категории бизнеса — потому что на микропредприятия в реестре ФНС приходится более 96%».

Цифровизация, одним из примеров которой является электронный документооборот, помогает микропредприятиям преодолеть такое препятствие, как расстояние, считает Илья Бублик. Он сослался на показатели проникновения ЭДО в нескольких отраслях, которые ранее были в числе отстающих. За два года, с 2022 по 2024 гг., доля пользователей «Контур.Диадока» среди всех производителей одежды выросла на 14%, перевозчиков грузов — на 19%.

Илья Бублик: «Если раньше производитель одежды шил футболки и продавал их на территории своего двора или города, то теперь он может найти клиентов по всей России и даже миру. Остается только обеспечить качество. Шанс расти есть у любого бизнеса».

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Цифровизация

Цифровизация, добавил он, стерла расстояния для небольших предприятий, позволяет им найти клиентов на территории, значительно превышающей прежний ореол их работы. Но такая внетерриториальность одновременно требует совершенно другого уровеня отчетности и взаимодействия с контрагентами. Это как раз одна из причин роста интереса к ЭДО, считает Илья Бублик.

Илья Бублик: «Как цифровизация влияет на развитие локальных производителей? Очень коротко — масштаб. Цифровизация позволяет бизнесу перестать быть локальными, выйти на общероссийский и мировой уровень».

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