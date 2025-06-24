Уровень проникновения ЭДО в микробизнес вырос до 74,2% ​

По итогам 2024 г. доля микропредприятий среди всех пользователей «Контур.Диадока» выросла с 73,3% до 74,2%. Рост интереса небольшого бизнеса к цифровизации связан с возможностью масштабировать рынок сбыта своих товаров и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По словам Ильи Бублика, директора по развитию «СКБ Контур», если учитывать не только микропредприятия, но и малый и средний бизнес, то доля этой группы среди пользователей сервиса «Контур.Диадок» превысит 80%. Тенденция к росту спроса связана с несколькими причинами: расширяется ассортимент документов, которые необходимо или есть возможность передавать в электронном виде, многие крупные компании вводят ЭДО как одно из условий работы с ними.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Сразу скажу, что эти цифры не должны вводить в заблуждение о якобы высоком уровнем цифровизации. Существующая структура пользователей ЭДО не соответствует структуре категории бизнеса — потому что на микропредприятия в реестре ФНС приходится более 96%».

Цифровизация, одним из примеров которой является электронный документооборот, помогает микропредприятиям преодолеть такое препятствие, как расстояние, считает Илья Бублик. Он сослался на показатели проникновения ЭДО в нескольких отраслях, которые ранее были в числе отстающих. За два года, с 2022 по 2024 гг., доля пользователей «Контур.Диадока» среди всех производителей одежды выросла на 14%, перевозчиков грузов — на 19%.

Илья Бублик: «Если раньше производитель одежды шил футболки и продавал их на территории своего двора или города, то теперь он может найти клиентов по всей России и даже миру. Остается только обеспечить качество. Шанс расти есть у любого бизнеса».

Цифровизация, добавил он, стерла расстояния для небольших предприятий, позволяет им найти клиентов на территории, значительно превышающей прежний ореол их работы. Но такая внетерриториальность одновременно требует совершенно другого уровеня отчетности и взаимодействия с контрагентами. Это как раз одна из причин роста интереса к ЭДО, считает Илья Бублик.

Илья Бублик: «Как цифровизация влияет на развитие локальных производителей? Очень коротко — масштаб. Цифровизация позволяет бизнесу перестать быть локальными, выйти на общероссийский и мировой уровень».