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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198099
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Савина Екатерина

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Uplab внедрила K-Team HRM в PERX 1
25.10.2024 «Контур»: проблемы и перспективы электронного документооборота в России 1
01.11.2022 Трастбанк запустил текстового бота на русском и узбекском языках 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Spitch 4 1
Uplab - Аплэб 4 1
PERX - Перкс Софт 1 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1468 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7418 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2751 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1307 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13202 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2310 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1207 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6968 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1098 1
Электронный документ - Electronic document 1574 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2869 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4317 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 1
Бублик Илья 26 1
Уфимцева Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 1
Европа 24933 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1275 1
Узбекистан - Республика 1994 1
Россия - СФО - Омская область 787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7499 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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