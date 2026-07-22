Индексная книга (каталог) CNews*
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Савина Екатерина
СОБЫТИЯ
|22.07.2026
|Uplab внедрила K-Team HRM в PERX 1
|25.10.2024
|«Контур»: проблемы и перспективы электронного документооборота в России 1
|01.11.2022
|Трастбанк запустил текстового бота на русском и узбекском языках 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Савина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Spitch 4 1
|Uplab - Аплэб 4 1
|PERX - Перкс Софт 1 1
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1468 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
|Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
|Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
|Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 1
|Бублик Илья 26 1
|Уфимцева Екатерина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165492 1
|Европа 24933 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1275 1
|Узбекистан - Республика 1994 1
|Россия - СФО - Омская область 787 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.