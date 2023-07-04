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Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс»

Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и разработчик решений в сфере LegalTech Doczilla анонсировали запуск проекта автоматизации документов. С июня 2023 г. юристы «Авиасейлс» получат доступ к автоматизированному процессу создания документов на русском и английском языках. Внедрение конструктора документов Doczilla позволит им ускорить работу с договорами и дополнительными соглашениями на базе встроенной интеллектуальной системы выбора условий документа и многовариантных шаблонов. Об этом CNews сообщили представители компании Doczilla.

«Решение Doczilla станет «вторым пилотом», облегчающим работу юристов и позволяющим значительно сократить время на подготовку документов, ускорит процессы заключения договоров и проверки контрагентов, а также минимизирует риски возможных ошибок при составлении документов», — сказал СЕО Doczilla Кирилл Буряков.

«Мы постоянно ищем возможность улучшить внутренние процессы и рады, что среди продуктов Doczilla нашли решение, позволяющие ускорить документооборот», — сказала Анастасия Пустовит, Head of Legal «Авиасейлс».

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Doczilla — компания-разработчик решений в сфере LegalTech, включена в реестр отечественного ПО. Флагманский продукт компании — Doczilla Pro: ИИ-платформа для создания и управления документами, совместной работы с ними, усиленная искусственным интеллектом. Решения Doczilla использует более 80 тыс. сотрудников из 60 крупных российских компаний в сфере финансов, телекоммуникаций, ритейла и др.

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