Helm Rob Хелм Роб
|09.01.2025
|Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами 1
|04.06.2013
|Microsoft ищет нового ИТ-директора 1
|31.07.2008
|Microsoft готовится к смерти Windows 1
|16.01.2008
|Из Microsoft бегут директора 1
|23.07.2007
|Microsoft дополнит Office «онлайном» в пику Google 1
|07.09.2006
|Ветеран Microsoft ушел в Amazon 1
|01.11.2005
|Office 12 поддержит XPS 1
Helm Rob и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24625 7
|Adobe Macromedia 218 1
|Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
|Adobe Systems 1549 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|Google LLC 11775 1
|LinkedIn 635 1
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
|Walt Disney Company 622 1
|Vnunet 224 1
|Times 622 1
|SD Times - Software Development Times 1 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|FT - Financial Times 1219 1
|ZDnet 660 1
|Microsoft Research 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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