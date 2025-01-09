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Helm Rob Хелм Роб



09.01.2025 Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами 1
04.06.2013 Microsoft ищет нового ИТ-директора 1
31.07.2008 Microsoft готовится к смерти Windows 1
16.01.2008 Из Microsoft бегут директора 1
23.07.2007 Microsoft дополнит Office «онлайном» в пику Google 1
07.09.2006 Ветеран Microsoft ушел в Amazon 1
01.11.2005 Office 12 поддержит XPS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Helm Rob и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 7
Adobe Macromedia 218 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Adobe Systems 1549 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Google LLC 11775 1
LinkedIn 635 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Walt Disney Company 622 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 143 1
Microsoft Windows 15656 4
Microsoft Dynamics 1175 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Windows NT 879 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
Scott Stuart - Скотт Стюарт 4 2
Raikes Jeff - Райкес Джефф 8 2
Scott Tony - Скотт Тони 8 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Valentine Brian - Валентайн Брайан 6 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Dubois Jim - Дюбуа Джим 1 1
Klein Peter - Клейн Питер 11 1
Rudder Eric - Раддер Эрик 15 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Vnunet 224 1
Times 622 1
SD Times - Software Development Times 1 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
FT - Financial Times 1219 1
ZDnet 660 1
Microsoft Research 139 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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