Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами

Microsoft решила закрыть лазейку в своем облаке OneDrive, благодаря которой компании могли бесконечно долго и при этом бесплатно хранить в нем информацию. Все работало через учетные данные уволившихся сотрудников, но этому пришел конец – теперь компаниям придется или платить Microsoft много денег за хранение, или лишиться своих данных.

В Microsoft все за деньги

Корпорация Microsoft оставит бизнес-пользователей без возможности бесплатного хранения информации в своем облаке OneDrive. Как пишет The Register, это была лазейка, реализованная на базе учетных записей ушедших из компаний сотрудников, но с 27 января 2025 г. она перестанет работать.

Многие компании пользовались этой своего рода недокументированной функцией OneDrive и хранили в профилях бывших сотрудников гигабайты и даже терабайты информации. Microsoft еще в 2024 г. сообщала, что в курсе этого, но закрыть лазейку решилась только сейчас, предоставив пользователям менее трех недель на поиск решения.

С 27 января 2025 г. любая учетная запись пользователя OneDrive, которая была нелицензирована более 93 дней, будет либо перемещена в корзину, а после и вовсе удалена, либо заархивирована с последующей платной разархивацией. Под нелицензированными профилями подразумеваются аккаунты сотрудников, удаленные из центра администрирования SharePoint. Также аннулировать лицензию может системный администратор компании. Чаще всего такие записи принадлежат людям, покинувшим штат компании.

Как все работало

Раньше компании при увольнении сотрудника могли отключить его рабочий аккаунт в OneDrive и удалить его лицензию. При этом вся информация в профиле сохранялась, и ее можно было хранить годами и бесплатно.

Microsoft Microsoft придумала, как заработать еще больше денег на своих корпоративных клиентах

Microsoft долгое время не могла ничего с этим сделать, но теперь, похоже, нашла выход. Она объявила, что все нелицензированные учетные записи OneDrive «могут представлять угрозу безопасности и соответствия, а также создавать путаницу и дублирование файлов» (unlicensed OneDrive accounts can pose security and compliance risks, as well as create confusion and duplication of files).

Что изменится

Прикрываясь заботой о безопасности своих клиентов, Microsoft начнет перемещать данные из нелицензированных учетных записей OneDrive в корзину через 93 дня с момента удаления лицензии. Еще через 93 дня корзина будет очищена, и все данные будут утрачены навсегда.

Сделает все это Microsoft в том случае, если компания, владеющая профилем уволенного сотрудника, не введет «политики хранения или юридические удержания» (unless retention policies or legal holds are in place), уточняет The Register.

Но даже при наличии у компании политики хранения данных или юридических удержаний все данные из нелицензированных профилей пользователей будут принудительно перемещены в архив через 93 дня после утраты лицензии. В этом случае информация утрачена не будет, однако получить доступ к ней компании смогут лишь за деньги – им придется заплатить Microsoft по $0,6 (61 руб. по курсу ЦБ на 9 января 2025 г.) за каждый 1 ГБ данных, которые нужно вытащить из архива. К примеру, если уволенный сотрудник накопил в своем архиве 1 ТБ информации, и каждый байт из этого объема нужен компании, то ей придется «выкупить» ее за $614 (62,4 тыс. руб.).

Но на этом траты не закончатся. После получения доступа к архивированной информации компаниям придется платить по $0,05 (5 руб.) в месяц за каждый 1 ГБ в хранилище OneDrive, привязанном к нелицензированному профилю.

Как пишет The Register, в качестве пример того, как Microsoft собирается зарабатывать на компаниях с нелицензированными профилями в OneDrive, софтверная корпорация привела абстрактную фирму со 100 аккаунтами без лицензии, в каждом из которых хранятся файлы «весом» 1 ТБ. За разархивирование каждого из них фирма заплатит по $614, а затем суммарная ежемесячная плата за хранение этих данных будет составлять для нее $5120 или 520,6 тыс. руб.

Времени почти не осталось

У компаний, пользовавшихся лазейкой с бесплатным хранением в OneDrive, осталось не так много времени, чтобы решить судьбу информации в профилях уволенных сотрудников. The Register приводит несколько выходов из сложившейся ситуации, и первый – заблаговременное извлечение всех нужных данных из нелицензированных архивов, пока Microsoft не удалила или не заархивировала их. Однако в некоторых случаях это может противоречить политике компании по хранению данных сотрудников, в том числе и бывших.

Также издание предлагает вариант, в котором администратор ничего не предпринимает. В этом случае данные со временем будут или полностью удалены без возможности восстановления, или занесены в архив, извлечение из которого стоит больших денег.

Управляющий вице-президент по исследованиям в Directions on Microsoft Роб Хелм (Rob Helm), сказал: «Если вы ничего не сделаете, данные бывшего сотрудника перейдут в автономный режим, а затем полностью исчезнут, когда вы вернете ему лицензию, а не только когда удалите их из каталога. Это может затруднить передачу этой должности кому-то другому, а в худшем случае может создать проблемы со стороны судов и регулирующих органов».