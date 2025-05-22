Microsoft добавит в Windows сверхполезную функцию, которая доступна пользователям Mac больше 10 лет

Полезная функция Windows 11

В операционной системе Microsoft Windows 11 в скором времени может появиться возможность бесшовного переноса задач между устройствами, пишет Techspot.

Идею, которая лежит в основе новинки, Microsoft, вероятно, позаимствовала у Apple. Операционные системы «яблочных» поддерживают функцию Handoff схожего назначения уже около 11 лет.

В Microsoft новую функцию называют Cross Device Resume, и она позволяет делать примерно то же, что и Handoff – в несколько кликов переносить активную задачу на другое устройство в ее текущем состоянии. Правда, Cross Device Resume, вероятно, будет полностью совместима лишь с устройствами экосистем Windows и Android.

Не каждую задачу можно будет перенести на другой девайс посредством Cross Device Resume. Для работоспособности функции ее поддержка должна быть реализована не только на стороне Windows, но и конкретного приложения. Заниматься добавлением ее поддержки придется его разработчикам, Microsoft лишь предоставит необходимые инструменты.

Как отмечает Techspot, по неподтвержденным данным, в числе первых приложений, которые получат поддержку новой функции, Spotify и Whatsapp. Когда именно Cross Device Resume появится в Windows 11, не сообщается.

Handoff в экосистеме Apple

Функция Apple Handoff поддерживает компьютеры Mac, мобильные устройства iPhone, iPad и умные часы Apple Watch. Обмен данными между парой связанных с ее помощью устройств осуществляется посредством интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi.

«С помощью функции Handoff можно начать работу на одном устройстве, а затем переключиться на другое устройство, которое находится поблизости, и продолжить работу с того же места», – говорится на портале поддержки Apple.

Как работает Cross Device Resume

Старший менеджер по продукту Акаш Варшни (Aakash Varshney) объяснил принципы работы Cross Device Resume и особенности ее использования в ходе одной из трансляций в рамках конференции для разработчиков Microsoft Build 2025. В дальнейшем фрагмент, в котором Варшни продемонстрировал ее применение на практике, исчез из записи трансляции, обратил внимание Techspot.

Варшни описал процедуру возобновления работы мобильного приложения на персональном компьютере на примере программы-клиента музыкального стримингового сервиса Spotify, который в марте 2022 г. Spotify закрыл российское представительство и лишил россиян возможности использовать премиум-аккаунты.

Microsoft Стоп-кадр из трансляции, в которой демонстрируется использование Cross Device Resume

Поставив воспроизведение текущей композиции на паузу, менеджер наводит курсор мыши на значок Spotify, расположенный на панели задач, и в появившемся выпадающем меню выбирает пункт Continue where you left («Продолжить с того места, где остановились»).

Причем в правом верхнем углу пиктограммы приложения все это время находится миниатюрная метка в виде белого силуэта смартфона, который вписан в круг синего цвета. С ее помощью, по всей видимости, ОС сигнализирует пользователю о наличии возможности возобновления работы с приложением, которое ранее было запущено на мобильном устройстве.

Старая идея, новая реализация

В Microsoft не первый год занимаются вопросами обеспечения бесшовного обмена данными между девайсами. В 2017 г. корпорация запустила Project Rome – набор инструментов разработчика, позволяющий создавать приложения, которые могут выполняться на нескольких устройствах и следовать за пользователем, когда она переключается между ними. Однако о его дальнейшей судьбе известно мало.

В 2017 г. в новейшей на тот момент версии Windows – Windows 10 – появилась в чем-то похожая на Cross Device Resume функция Timeline.

Timeline представляет собой экран, на котором пользователь может просматривать все свои действия на всех устройствах за последние 30 дней. Timeline показывает последние действия пользователя в различных приложениях, историю посещения страниц в браузере, последние локации в картах, прочитанные статьи, открытые документы, прослушанные плейлисты и т. д. Пользователь может просмотреть все действия, привязанные к определенной дате, а также воспользоваться поиском. Действия автоматически синхронизируются через облако на всех устройствах пользователя.

При помощи Timeline пользователь мог, в частности, завершить работу на ноутбуке, а потом продолжить ее с того же места на домашнем ПК, или наоборот.

В 2021 г. Microsoft отключила возможность синхронизации действий в рамках Timeline, с тех пор функция позволяет отслеживать исключительно их на каждом устройстве в отдельности.

Кроме того, в 2018 г. Microsoft выпустила Windows-приложение «Ваш телефон» (Your Phone), которое позволяет управлять мобильным телефоном с ПК без необходимости подключать одно устройство к другому напрямую. Максимально возможности «Вашего телефона», которое впоследствии было переименовано в Phone Link, раскрывались при использовании ПК в паре с некоторыми моделями смартфонов Samsung Galaxy. Владельцам iPhone была доступна лишь самая базовая функциональность.