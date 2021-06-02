ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex

Компания ViewSonic Corp., поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о выпуске новых профессиональных игровых мониторов серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex и G-Sync. Мониторы ViewSonic ELITE XG251G и XG271QG с минимальной задержкой для быстрых ресурсоемких игр обеспечивают точность и четкость изображения благодаря большому количеству кадров в секунду (FPS), высокой частоте обновления до 360 Гц и ведущему в отрасли времени отклика — 1 мс (GTG).

Модель ELITE XG251G — первый монитор ELITE диагональю 24,5 дюйма со скоростью обновления 360 Гц. Модель ELITE XG271QG обеспечивает плавную игру при 240 Гц. Оба монитора с возможностями NVIDIA Reflex и G-Sync отличаются высокой частотой обновления и сверхбыстрым откликом. Геймеры смогут наслаждаться видом джунглей или ландшафтами других миров с естественной цветопередачей благодаря 99-процентному охвату пространства Adobe и яркостью 400 нт.

Экосистема NVIDIA Reflex разработана для уменьшения задержки и времени отклика и призвана обеспечить геймерам тактическое преимущество в виртуальных баталиях. Задержка системы — это время, которое требуется сигналу от периферии (мыши или клавиатуры), чтобы повлиять на происходящее на экране в реальном времени. В динамичных играх отклик и точность особенно ценны, ведь задержки и неточности могут привести к поражению.

ViewSonic ELITE

Встроенная система Reflex Latency Analyzer считывает общую задержку системы и точно измеряет производительность центрального и графического процессоров, чтобы каждое нажатие клавиш считывалось за миллисекунды. Опциональный режим Low Latency увеличивает мощность графического процессора, не ухудшая качество изображения, чтобы геймеры могли использовать настройки производительности по максимуму и наслаждаться кинематографичным изображением.

Дизайн новых мониторов выполнен с учетом предпочтений геймеров и содержит элементы ELITE Design Enhancements (EDE), улучшающие эргономичность рабочего места. Небольшие детали, такие как изменяющаяся фоновая RGB-подсветка, скользящий держатель для провода мыши и усиленный крючок для наушников, устранят все отвлекающие от полного погружения в игру факторы. Мониторы можно наклонять, поворачивать и настраивать по высоте для большего комфорта.

Основные характеристики ViewSonic ELITE XG251G:

экран диагональю 24,5 дюйма FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS с антибликовым покрытием;

естественная цветопередача с охватом 99% пространства Adobe;

скорость обновления 360 Гц и время отклика 1 мс (GTG);

технология NVIDIA Reflex и G-Sync;

комфорт для глаз, сертифицированный TÜV;

широкие возможности подключения по HDMI, DisplayPort и USB;

эргономичность и элементы ELITE Design Enhancements (EDE).

Основные характеристики ViewSonic ELITE XG271QG:

экран диагональю 27 дюйма QHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS;

полноцветное изображение с охватом 99 % пространства Adobe;

скорость обновления 240 Гц и время отклика 1 мс (GTG);

технология NVIDIA Reflex и G-Sync;

эргономичность и элементы ELITE Design Enhancements (EDE).

Мониторы ViewSonic ELITE XG251G и ELITE XG271QG будут доступны по всему миру в III квартале 2021 г. О рекомендуемой розничной цене в России будет сообщено дополнительно.