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ViewSonic представляет устройство ViewBoard IFP4320 для создания рабочего пространства в гибридной среде

Компания ViewSonic Corp. представляет интерактивные дисплеи ViewBoard 4320 для рабочих мест коллективного пользования. ViewBoard IFP4320 разработан для рабочих пространств небольшого размера и гибридных рабочих сред. Новая разработка ViewSonic имеет встроенное ПО комментирования и транслирования экрана, что позволяет пользователям обмениваться данными с коллегами и рабочими группами в офисе или на удаленной основе.

«ViewBoard IFP4320 разрабатывался в ответ на изменения рабочей модели и поэтому является инновационным продуктом, имеющим несомненную ценность для организаций, работающих в гибридных средах. Новый дисплей обладает интуитивно понятными функциями, отвечающими потребностям наших клиентов», — сказала Наталья Астафьева, руководитель направления профессиональных дисплеев представительства ViewSonic в России и странах СНГ.

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ViewBoard IFP4320

Тонкий и компактный ViewBoard IFP4320 имеет дисплей 43” Ultra HD 4K с сенсорной технологией и позволяет работать и проводить групповые совещания с высокой эффективностью и степенью вовлеченности. Благодаря 10-точечной мультисенсорной технологии дисплей обеспечивает удобство написания одновременно для нескольких пользователей. Кабель USB-C позволяет выполнить быстрое подключение для передачи аудио и видео, работы сенсорной функции и питания, обеспечивая непрерывный поток идей в рамках рабочего процесса.

ViewBoard IFP4320 оснащен встроенной эко-системой myViewBoard для создания простой и безопасной среды, обеспечивающей рабочий процесс в реальном времени. Решение для обмена и коллективного редактирования информации позволяет рисовать, писать и оставлять комментарии на экране во время работы с разными мультимедиа, записи экрана, преобразования файлов и обмена QR-кодами. В дисплее также применяется функция беспроводной трансляции контента на разных платформах (включая Windows, Mac, Chrome, iOS и Android OS), экран обмена информацией напрямую через совместимые браузеры и дистанционное управление несколькими дисплеями, расположенными в разных местах.

Дисплей небольшого размера ViewBoard IFP4320 создан для эффективной командной работы и повышения продуктивности групповых обсуждений. Кроме того, он справится с ролью дополнительного экрана для учителей, которым требуется создать среду дистанционного обучения с собственного рабочего места. Интеграция в качестве второго экрана влечет максимальную эффективность использования аппаратного и программного обеспечения. Благодаря своему размеру дисплей становится идеальным решением для залов совещаний, площадок коворкинга и домашнего офиса вне зависимости от их площади.

Для оптимизации и эффективности работы в различных сценариях применения можно использовать дополнительные комплектующие, например, веб-камеры для проведения видеоконференций. Для обеспечения более реалистичного написания текстов от руки могут применяться активные стилусы. Кроме того, опционально предлагается два типа стойки: съемная стойка на рабочий стол и дополнительная настольная стойка, обеспечивающая наклон на 90 градусов, поворот на 45 градусов и четыре положения регулировки высоты для улучшения обзора и интерактивности.

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