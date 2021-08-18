Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов

Viewsonic запустила серию мониторов Colorpro VP56, созданных для творчества. Чтобы помочь создателям контента визуализировать и реализовать свои идеи, мониторы серии VP56 имеют большой набор предустановленных режимов работы, отображают исключительно реалистичные цвета, одобренные Pantone, и оснащены разъемом USB-C 3.2 для высокоскоростного подключения. Серия состоит из моделей VP2756, VP3456 и VP3256 с безрамочными экранами IPS 2K QHD и 4K UHD.

«Мы верим, что новая серия универсальных мониторов Colorpro VP56 поспособствует расширению ассортимента профессионального оборудования для визуального отображения, — отметил Оскар Лин (Oscar Lin), глава бизнес-подразделения мониторов Viewsonic. — Мы стремимся обеспечить возможности для творческой работы, чтобы специалисты любого профиля воплощали свои цифровые мечты в реальность. Наши новые профессиональные мониторы отличаются продуманным функционалом, интуитивно понятным интерфейсом, точной цветопередачей и непревзойденной четкостью изображения для любых целей».

Для простоты редактирования фото и видео предусмотрено множество режимов работы. Встроенные портретный и ландшафтный режимы оптимизируют детализацию и четкость для идеальной обработки фотографий. Помимо этого, можно использовать режим CAD/CAM, который обеспечивает невероятную контрастность изображения, выделяя линии и детали на 3D-макетах, чертежах и технических иллюстрациях. Режим редактирования видео усиливает контраст для поразительной насыщенности картинки.

Благодаря функции автоповорота можно переключаться между полноразмерным портретным и ландшафтным режимами, просто повернув экран на 90 градусов, чтобы не отвлекаться от обработки изображения. Программное обеспечение vDisplay Manager поддерживает разделение экрана для одновременного просмотра и редактирования материалов.

Мониторы Viewsonic Colorpro VP56 созданы для творчества

Мониторы серии VP56 просто необходимы для точной цветопередачи. Они поддерживают одобренные Pantone международные стандарты цветов и охватывают 100% цветового пространства sRGB, отображая исключительно реалистичные изображения. Мониторы этой серии поставляются с откалиброванной в заводских условиях цветопередачей, которая обеспечивает поразительное отображение оттенков, практически неотличимых от видимых невооруженным глазом.

Мониторы серии VP56 легко подключаются к периферийным устройствам по интерфейсам USB C 3.2, HDMI 1.4 и DisplayPort. Подключение по одному кабелю обеспечивает питание мощностью 60 Вт и легкую передачу данных, видео и аудио на устройства пользователя.

Мониторы серии VP56 оснащены режимом фильтра синего света и технологией подавления мерцания, чтобы уменьшить нагрузку на глаза при повседневном продолжительном просмотре. Настройка вращения, поворота и регулировка высоты обеспечит комфортное использование монитора для долгих часов работы.