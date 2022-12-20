ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов

ViewSonic, поставщик продукции для визуального представления информации, помогла Stadtwerke Krefeld, городскому коммунальному и транспортному предприятию в Германии, создать офис нового поколения, предоставив 216-дюймовый светодиодный дисплей All-in-One Direct View. Установленное устройство превратило конференц-зал компании на 100 человек современное пространство для проведения масштабных совместных мероприятий и видеоконференций с захватывающим качеством звука и видео.

За годы работы Stadtwerke Krefeld число сотрудников предприятия увеличилось до более чем 3 тыс. человек. В результате потребовалась модернизация, соответствующая росту компании и увеличению количества мероприятий в офисе и по удаленной связи. При использовании предыдущей аудиовизуальной системы в самом большом конференц-зале часть аудитории, особенно те, кто находился далеко от экрана или сидели по бокам комнаты, плохо видели изображение и слышали только нечеткий и тихий звук. Кроме того, зависимое от погоды освещение часто ухудшало видимость дисплея.

«С увеличением количества проводимых мероприятий мы поняли, что наше аудиовизуальное оборудование больше не соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому мы обратились к ViewSonic, поскольку уже установили 70 интерактивных дисплеев ViewBoard в других помещениях и остались довольны их возможностями для совместной работы, — отметил Клаус Гроте (Klaus Grote), руководитель группы технического управления зданиями компании Stadtwerke Krefeld. — Светодиодный дисплей All-in-One диагональю 216 дюймов обеспечивает яркое и четкое изображение, объемный звук и простые в использовании функции. Помимо этого, его гибкие настройки и встроенная ОС, совместимая с нашим существующим ИТ-комплексом, облегчают расширение ИТ-инфраструктуры».

«Поскольку аудиовизуальные технологии становятся все более важной частью современных рабочих мест, спрос на светодиодные дисплеи высокого класса резко возрос, — сказал Дин Цай (Dean Tsai), генеральный директор подразделения ViewSonic по производству проекторов и светодиодных дисплеев. — Наши решения на основе светодиодных дисплеев All-in-One разработаны для улучшения качества работы с большими экранами и обеспечивают не только беспроблемное аудиовизуальное сопровождение, но и простоту установки и эксплуатации. Мы рады видеть, что наше решение помогает Stadtwerke Krefeld модернизировать офис и достигать бизнес-целей».

Используя универсальный светодиодный дисплей диагональю 216 дюймов, в конференц-зале Stadtwerke Krefeld теперь можно проводить видеоконференции и демонстрировать мультимедиа на любых масштабных офисных или гибридных мероприятиях, например, в ходе обучения сотрудников, деловых встреч и пресс-конференций.

Видео и анимация воспроизводятся плавно в насыщенных цветах и с мощным звуком, повышая увлекательность и интерактивность мероприятий. Благодаря высокой яркости изображения его видно с любого угла зала вне зависимости от освещения, а звук детально слышен всем присутствующим.

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Помимо уже перечисленного, дисплей отличается высокой эффективностью при совместной работе. Его может настроить и использовать любой сотрудник. Для нескольких выступающих доступна функция беспроводной демонстрации контента с ноутбука или мобильных устройств, не требующая знаний в области ИТ. Дисплей поставляется со встроенной ОС, совместимой с существующей системой управления аудиовизуальным оборудованием компании, поэтому теперь ИТ-персонал может крайне гибко устанавливать и настраивать его удаленно, чтобы лучше использовать свою инфраструктуру для удовлетворения потребностей бизнеса.

Установку и обслуживание большого дисплея диагональю 216 дюймов крайне облегчает его модульная конструкция All-in-One, обеспечивающая доступ ко всем элементам с передней панели. Сменные модули можно заменять непосредственно с передней панели дисплея с помощью электрического вакуумного отсоса.

Решение на основе светодиодного дисплея All-in-One разработано для обеспечения высококачественной производительности и гибкой настройки, чтобы оптимизировать восприятие аудиовизуальной информации сотрудниками компании.