ViewSonic представляет портативный монитор VX1755 для геймеров

Корпорация ViewSonic представляет новый монитор VX1755 —портативный монитор для компьютерных игр. Этот тонкий, компактный монитор обеспечивает максимум портативности с сохранением всех геймерских возможностей: теперь можно играть в игры с мобильных устройств, настольного ПК или консоли даже в дороге. С ним любители компьютерных игр смогут расширить свой геймерский опыт или перейти в режим игры на двух мониторах.

Портативный геймерский монитор VX1755 с диагональю 17,3 дюйма имеет толщину 0,6 дюйма и весит менее 1 кг. Такой легкий монитор без труда поместится в любой чемодан и даже ручную кладь. VX1755 обладает современными возможностями подключения: монитор оснащен двумя портами USB-C с поддержкой двусторонней передачи данных, так что один из них можно подключить к периферийному устройству, а другой — к источнику питания. Также VX1755 имеет порт mini-HDMI и разъем для наушников 3,5 мм, что увеличивает потенциал подключения периферийных устройств и использования игровых и мобильных устройств в качестве источника изображения.

Быстрая частота обновления 144 Гц, время отклика 4 мс и технология AMD FreeSync Premium обеспечивают игрокам графическое изображение без задержек даже в самых динамичных играх, предоставляя им преимущество в шутерах, гонках или стратегиях в реальном времени. За счет интеграции с парой фронтальных динамиков качественный звук направляется непосредственно на пользователя.

Универсальный портативный монитор VX1755 открывает пользователям новые возможности для работы и развлечений: с таким монитором они могут работать, учиться или играть, где бы они ни находились. Это решение пополняет линейку портативных устройств ViewSonic, которая уже насчитывает три модели: 16-дюймовые мониторы TD1655, VG1655 и VA1655, позволяющие работать в режиме двух мониторов в любом месте.

Ключевые характеристики монитора VX1755

• Экран с диагональю 17,3 дюйма с разрешением 1080p

• Частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс

• Поддержка технологии AMD FreeSync Premium

• Возможности подключения через порты USB-C и Mini-HDMI

• Два встроенных динамика

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Компания ViewSonic, основанная в Калифорнии в 1987 г., является брендом в области визуальных решений. Портфель продуктов компании включает мониторы, дисплеи большого формата, интерактивные плоские панели ViewBoard, сенсорные дисплеи и проекторы.