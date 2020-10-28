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27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу в России

Техника

Корпорация ViewSonic объявляет об официальном старте продаж игровых мониторов XG270, XG270QC, XG270QG на территории России. Недавно анонсированный монитор ELITE XG270Q поступит в продажу в североамериканском регионе, поставки устройства в Европу не планируются.

Игровой монитор ELITE XG270

27-дюймовый монитор с разрешением 1920x1080 (FullHD)

Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс (GTG)

Технология IPS Colour обрадует любителей ярких красок и точной цветопередачи

Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, разрывов изображения на экране во время игры и задержек ввода

Поддержка HDR 10

Усовершенствованный дизайн ELITE Design Enhancements (EDE) для создания собственного уникального игрового пространства

Режимы ELITE RGB и экосистема ELITE RGB Alliance для синхронизации с Razer и Thermaltake.

Игровой монитор ELITE XG270QC

27-дюймовый изогнутый игровой монитор с разрешением 2560x1440 (Native QHD) и максимальной яркостью 400 кд/м2

xg270qc.jpg

ELITE XG270QC

IPS панель сертифицированная под VESA DisplayHDR 400

Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (GTG)

Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, разрывов изображения на экране во время игры и задержек ввода

Монитор оснащен безрамным дисплеем и встроенными динамиками, также дисплей оснащен якорем для мыши, крючком для наушников, фоновой подсветкой Elite RGB и ультратонкой подставкой из матового алюминия

Игровой монитор ELITE XG270QG

27-дюймовый игровой монитор с разрешением QHD и 3-сторонним безрамочным экраном

Технология IPS Nano Colour для обеспечения более точной цветопередачи и расширения цветовой гаммы

Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (GTG)

10-битная глубина цвета и 98% цветового охвата DCI-P3 обеспечивают усовершенствованное качество изображение и точность передачи цветов

Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, разрывов изображения на экране во время игры и задержек ввода

Цена и доступность

Новые мониторы серии ELITE уже доступны для заказа в торговых сетях партнёров ViewSonic и собственном онлайн-магазине компании. Рекомендованная розничная цена модели ViewSonic ELITE XG270 составляет 47 990 рублей. Мониторы XG270QC и XG270QG обойдутся своим покупателям в 45 990 и 72 990 рублей соответственно.



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