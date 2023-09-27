Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного

В России завершается подготовка к производству пластин из оксида галлия для выпуска микроэлектроники. Российские пластины вдвое дешевле импортных за счет новой технологии, исключающей использование редких и дорогих материалов.

Прорывная российская разработка

Российская компания «Рокор» из состава ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новую технологию производства монокристаллических пластин из оксида галлия, о чем CNews сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Москвы Владислав Овчинский. По его словам, такие пластины будут использоваться при производстве полупроводниковых материалов четвертого поколения, которое считается самым современным.

«Рокор» не только разработала, но и освоила новую технологию. Она уже готовится к запуску производства на ее основе, но сроки не раскрывает. По прогнозам Овчинского, новые пластины их оксида галлия будут востребованы не только в России, но и во всем мире – к потенциальным их покупателям он относит всех мировых производителей электронных компонентных баз (ЭКБ).

Связано это с тем, что у пластин из оксида галлия очень широкая сфера применения, уверены в ОЭЗ «Технополис Москва». Представители департамента отметили, что такие пластины очень пригодятся в самых разных сферах, начиная с военной промышленности и заканчивая возобновляемой энергией и силовой электроникой.

Объем – больше, цена – ниже

Запуск массового производства пластин из оксида галлия на мощностях «Рокора» повлечет за собой рост доступности этих пластин. Вследствие этого снизится и их итоговая стоимость, что может положительно сказаться на цене итогового продукта – готовых микросхем и устройств, внутри которых они будут работать.

Фото: Simon Hurry / Unsplash В теории, новая российская технология весьма перспективна. Осталось понять, какова она на практике

Если у «Рокора» все пойдет по плану, то стоимость одной российской пластины на основе оксида галлия, по прогнозам, будет находиться в пределах $3000 (288,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 сентября 2023 г.). Для сравнения, пластины из Японии, где тоже налажено их производство, стоят более чем вдвое дороже – по $6400 (615,9 тыс. руб.) за каждую, и при этом их диаметр составляет всего 100 мм или 10 см.

Впрочем, размер пластин, которые намерена выпускать «Рокор» в ОЭЗ «Технополис Москва» не уточняют – не исключено, что они тоже будут 100-миллиметровыми. Пока известно лишь, что компания находится в финальной стадии подготовки к их производству.

Важный секрет успеха

Снизить конечную стоимость российских пластин поможет принципиально новый подход к производству, который разработали эксперты «Рокора». Классический способ невозможен без использования специального тигля из иридия, а это, утверждает Владислав Овчинский, материал очень дорогой и редкий.

Зависимость от иридия в данном процессе – это именно то, что увеличивает конечную стоимость пластин. Специалисты «Рокор» придумали, как создавать пластины без использования этого металла, за счет чего производственная стоимость пластин, по оценкам Овчинского, должна упасть в три-семь раз.

Ждать осталось недолго

Новый техпроцесс, созданный в «Рокоре», также позволит снять «на мировом рынке ограничения по доступности и требуемому количеству материала», – добавил Владислав Овчинский. «Снятие ограничений, вызванных использованием иридия, позволит ускорить темпы внедрения зеленых технологий и нарастить производство наиболее современной микроэлектронной продукции. Сегодня на рынке наблюдается дефицит полупроводников четвертого поколения, а данная разработка способна полностью его устранить, – сообщили CNews представители ОЭЗ «Технополис Москва».

На момент выхода материала все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были завершены. По оценке экспертов ОЭЗ «Технополис Москва», полноценный вывод пластин из оксида галлия на глобальный рынок займет не более полутора лет. «Технологическое оборудование, а также невозможность прямого повторения технологических режимов на этапе выращивания кристалла дает компании временное и технологическое конкурентное преимущество на ближайшие пять-восемь лет», – добавили они.

Китай может все испортить

Оксид галлия как химический элемент представляет собой амфотерный оксид, бинарное неорганическое соединение металла галлия и кислорода. В зависимости от количества атомов кислорода может иметь разный цвет: например, кристаллы Ga2O имеют коричневый оттенок, тогда как оксид галлия Ga2O3 – белый и является полупроводником.

Основной поставщик галлия на мировом рынке – это Китай, на него приходится 94% всего отгружаемого объема. Власти КНР используют свое доминирующее положение на рынке галлия, а заодно и германия (83% мирового рынка), чтобы давить на другие страны, в особенности на США. В августе 2023 г. они ввели экспортные ограничения, вследствие чего вывоз обоих металлов из Китая по итогам месяца упал до нуля. Это уже привело к стремительному росту цен на них.

Немного о производителе

Компания «Рокор» базируется в Зеленограде. Согласно ЕГРЮЛ, она основана в феврале 1994 г. и имеет уставный капитал 60,8 тыс. руб., поделенный между Игорем Алябьевым (53,125%) и Юрием Белоусовым (генеральный директор, 46,875%). Основной вид деятельности – «производство искусственного корунда» (код ОКВЭД 23.99.5), дополнительных видов деятельности – шесть, включая «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (72.19).

На своем сайте «Рокор» позиционирует себя в качестве международная компании, основанной «на базе специалистов Министерства электронной промышленности». Там же сказано, что «Рокор» занимается «производством сапфира и изделий из него, работает с более чем 30 зарубежными компаниями, расположенными в 20 странах мира с 1994 г.». При этом на логотипе компании на сайте сказано, что она основана в 1974 г.

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По итогам 2022 г. выручка компании составила 128,5 млн руб. (рост 5% год к году, статистика «Контур.фокус»), чистая прибыль – 28,4 млн руб.

В феврале 2016 г. «Рокор» учредила дочернюю компанию «Рокорплюс» с уставным капиталом 10 тыс. руб. и генеральным директором в лице Ксении Михаилян. Основной вид деятельности – «Торговля оптовая неспециализированная» (46.90), дополнительных видов деятельности – шесть. Выручка компании за 2022 г. составила 154,8 млн руб. (рост за год на 12%), чистая прибыль – 4 млн руб.