Анатолий Гарбузов: Разработчик газоаналитических систем локализует производство в промышленном парке Сенькино

В промышленном парке «Сенькино», который строится в Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор локализует производство по выпуску комплексных систем поточного газового и жидкостного анализа. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Инвестор разместит производство комплексных систем газового и жидкостного анализа для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей в промышленном парке «Сенькино», который строится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Для этого компания приобрела помещение площадью свыше тысячи квадратных метров в первой очереди промпарка. На новом предприятии планируется создать около 50 рабочих мест», – сказал Анатолий Гарбузов.

Соглашение о возведении технологического промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе ТиНАО город заключил в 2021 г. Реализация проекта позволит создать свыше 2,8 тыс. новых рабочих мест для работников различных отраслей промышленности. Все помещения промпарка полностью отвечают требованиям, предъявляемым к современной индустриальной инфраструктуре.

«Разрешение на строительство здания было выдано в июне 2023 г. За это время на площадке проведено четыре выездные проверки, в ходе которых оценивались ход работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации. Общая площадь производственного объекта составит почти 77,8 тыс. квадратных метров», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется объектам промышленной инфраструктуры города — все этапы возведения здания проходят под надзором Комитета.

«Локализация производства в промышленном парке позволит нам расширить линейку анализаторов собственного производства, обеспечить поставку и бесперебойную работу аналитических промышленных систем, вне зависимости от внешнеэкономической ситуации и повысить конкурентоспособность отечественного газоаналитического оборудования. Это, в свою очередь, внесет вклад в развитие отечественного приборостроения средств автоматизации», – сказал генеральный директор компании «Пи Эм Ай» Дмитрий Шарапов.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух трлн руб., что позволит создать более 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.