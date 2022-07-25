На «Госуслугах» открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании
На портале «Госуслуг» открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Где пройдет дистанционное электронное голосование
В 2022 г. ДЭГ будет применяться в 7 регионах: Калининградская область, Калужская область, Курская область, Новгородская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область.
Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдет на муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать, если зарегистрированы на территории Москвы, кроме районов Щукино и большей части ТиНАО. Голосование для москвичей будет доступно на mos.ru.
На ДЭГ граждане смогут проголосовать онлайн на выборах регионального и местного уровня: выборы глав субъектов России; региональных парламентов; органов местного самоуправления.
Условия участия в ДЭГ
Активное избирательное право гражданина в указанных регионах. Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России.
Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.
Сроки подачи заявлений
Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 г., кроме Калужской и Томской областей – в этих регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября 2022 г.