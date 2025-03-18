Расчетные решения АО

АО «Расчетные Решения» - дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляющая комплексные решения по организации безналичной системы оплаты с созданием ИТ-инфраструктуры в различных областях деятельности в регионах РФ. Ключевыми направлениями развития являются ЖКХ (создание и внедрение биллинговой расчетно-информационной системы «БРИС» и центры по расчету начислений ЖКУ), транспорт (безналичная система оплаты проезда на общественном транспорте) и безналичная оплата питания для учебных учреждений.