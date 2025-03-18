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Расчетные решения АО

Расчетные решения АО

АО «Расчетные Решения» - дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляющая комплексные решения по организации безналичной системы оплаты с созданием ИТ-инфраструктуры в различных областях деятельности в регионах РФ. Ключевыми направлениями развития являются ЖКХ (создание и внедрение биллинговой расчетно-информационной системы «БРИС» и центры по расчету начислений ЖКУ), транспорт (безналичная система оплаты проезда на общественном транспорте) и безналичная оплата питания для учебных учреждений. 


18.03.2025 ПВР или внутренние рейтинги: как банку подготовить ИТ-ландшафт к новым требованиям ЦБ 1
31.01.2024 Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года 1
11.01.2024 «Сбер», «Расчетные решения» и правительство Калмыкии запускают первую на Юге России «Карту жителя» 5
25.10.2023 Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери 4
25.07.2023 «Сбер» и «Расчетные решения» автоматизировали расчёты ЖКХ на Сахалине 1
24.04.2023 Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области 1
12.12.2022 Проект Сбербанка и «Расчетных Решений» вошел в число победителей Программы Digital Leaders 2
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов 1
22.12.2021 «Расчетные Решения» вошли в число победителей Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» 3
21.12.2021 Сервисы Сбербанка и Расчетных Решений получили признание на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 2
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 2
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 3
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 3
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS 5
16.12.2020 Digital-проекты «Сбера» и «Расчетных решений» победили на премии «Время инноваций» 7
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 4
25.02.2020 Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 1
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами 3
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1

Публикаций - 25, упоминаний - 56

Расчетные решения АО и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 4
8319 3
SILA Union - СИЛА Юнион 20 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
Элбиус - Elbius 4 3
МегаФон 9035 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12894 2
Ростелеком 9795 1
Yandex - Яндекс 7487 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
БАРС Груп 546 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Цифра ГК 2448 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Датапакс 47 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 1
SAP SE 5300 1
Ред Софт - Red Soft 741 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 165 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 17
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 3
ГПБ - Газпромбанк 1093 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 3
Visa International 1952 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 3
Ростех - Вертолеты России 168 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
Газпром ПАО 1349 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
Сбер - СберТройка 14 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 21 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 19 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1026 1
Мосгортранс ГУП 122 4
Федеральное казначейство России 1792 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11802 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 217 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4215 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Челябинской области 64 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 7 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 17 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 320 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51439 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 15
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1538 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31157 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19863 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24688 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1964 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1234 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5350 4
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15890 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21416 3
Социальная карта - Social card 243 3
Умные платформы 1716 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28103 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24380 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1332 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2207 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2529 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13390 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5403 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5104 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1189 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 519 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 639 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1912 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 897 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 223 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 90 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 8
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 192 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 246 1
Яндекс.Учебник 50 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
Яндекс.Лицей 22 1
Google Android 14112 1
Сбер - SberX Экосистема 19 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 773 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2909 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1138 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Сбер - Сбербанк Вместе 11 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 137 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 122 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Казаков Михаил 12 11
Малых Дмитрий 62 3
Силкина Елена 15 3
Затонских Александр 3 3
Федченко Александр 5 3
Войнов Андрей 8 3
Ерзамаев Дмитрий 6 3
Кисляков Кирилл 7 3
Турчановский Дмитрий 12 3
Карпушкин Владимир 10 3
Дмитриев Кирилл 110 2
Зорин Александр 51 2
Денисов Лев 3 2
Кузин Илья 3 2
Булдыменко Павел 4 1
Кашевский Вячеслав 1 1
Бунина Елена 35 1
Чибис Андрей 31 1
Макаров Алексей 63 1
Кирсанова Светлана 69 1
Солнцев Дмитрий 1 1
Исаев Максим 55 1
Карасев Дмитрий 1 1
Миронов Максим 1 1
Евтушенко Алексей 40 1
Ликсутов Максим 125 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Царев Кирилл 29 1
Латыпов Роман 9 1
Карапетян Айк 3 1
Дементьева Марина 2 1
Фролова Светлана 42 1
Виноградов Валерий 1 1
Лиджиев Эрдни 1 1
Радченко Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146214 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43567 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 709 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1308 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 626 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 1
Европа Восточная 3102 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 32 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Армения - Республика 2300 1
Армения - Ереван 200 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 121 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1406 1
Россия - УФО - Челябинская область 1240 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17555 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1482 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 850 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 296 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1811 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 517 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 319 1
Ближний Восток 2958 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 592 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 881 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18807 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48525 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51687 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2628 9
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1340 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10040 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14615 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6457 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7031 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3991 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5490 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 2
НКО - Некоммерческая организация 512 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 685 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9956 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1018 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 830 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 307 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Здравоохранение - Реабилитация 382 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 577 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7912 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6776 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2694 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 735 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1098 1
Льготы - Льготный проезд 15 1
Аудит - аудиторский услуги 2718 1
CNews Инновация года - награда 111 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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