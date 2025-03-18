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Расчетные решения АО
АО «Расчетные Решения» - дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляющая комплексные решения по организации безналичной системы оплаты с созданием ИТ-инфраструктуры в различных областях деятельности в регионах РФ. Ключевыми направлениями развития являются ЖКХ (создание и внедрение биллинговой расчетно-информационной системы «БРИС» и центры по расчету начислений ЖКУ), транспорт (безналичная система оплаты проезда на общественном транспорте) и безналичная оплата питания для учебных учреждений.
Расчетные решения АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
|Казаков Михаил 12 11
|Малых Дмитрий 62 3
|Силкина Елена 15 3
|Затонских Александр 3 3
|Федченко Александр 5 3
|Войнов Андрей 8 3
|Ерзамаев Дмитрий 6 3
|Кисляков Кирилл 7 3
|Турчановский Дмитрий 12 3
|Карпушкин Владимир 10 3
|Дмитриев Кирилл 110 2
|Зорин Александр 51 2
|Денисов Лев 3 2
|Кузин Илья 3 2
|Булдыменко Павел 4 1
|Кашевский Вячеслав 1 1
|Бунина Елена 35 1
|Чибис Андрей 31 1
|Макаров Алексей 63 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Солнцев Дмитрий 1 1
|Исаев Максим 55 1
|Карасев Дмитрий 1 1
|Миронов Максим 1 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Ликсутов Максим 125 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Царев Кирилл 29 1
|Латыпов Роман 9 1
|Карапетян Айк 3 1
|Дементьева Марина 2 1
|Фролова Светлана 42 1
|Виноградов Валерий 1 1
|Лиджиев Эрдни 1 1
|Радченко Андрей 2 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 314 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
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