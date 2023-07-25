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«Сбер» и «Расчетные решения» автоматизировали расчёты ЖКХ на Сахалине

МУП ГИАЦ Сахалина перешло на инновационный облачный биллинг «БРИС ЖКХ» Сбербанка и компании «Расчетные решения» (входит в группу «Сбер»). «БРИС ЖКХ» – это цифровая платформа для автоматического расчёта начислений и учёта платежей за жилищно-коммунальные услуги.

В рамках реализации проекта «Расчетные решения» сделали для МУП ГИАЦ города Южно-Сахалинск двухэтапную миграцию баз данных, произвели настройки формы платёжного документа и реестров сборщиков, провели доработку системы отчетности, настроили модули прецизионно-исковой работы компании и взаимодействия с ГИС ЖКХ.

Теперь жители Сахалина могут производить все операции, связанные с получением и передачей данных за жилищно-коммунальные услуги, а также оплатой квитанций онлайн через мобильное приложение «БРИС ЖКХ» или в личном кабинете на сайте расчётной организации. Новая система, предназначенная для автоматизации процессов начислений и учёта платежей за жилые помещения, обеспечивает обмен данными между всеми участниками процесса как расчётного центра, так и жителей Сахалина.

В период с января по март 2023 г. количество лицевых счетов, подключившихся к системе, выросло в 4 раза: с 31 тыс. до 123 тыс.

«БРИС ЖКХ» даёт возможность жителям Сахалина своевременно получать и оплачивать коммунальные услуги без заполнения показаний на бланках и ожидания квитанций в почтовых ящиках. Совершая все операции через мобильное приложение или личный кабинет, пользователи могут самостоятельно следить за начислениями в удобном для них формате», – сказала Светлана Фролова, исполняющая обязанности директора компании МУП ГИАЦ города Сахалина.

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«Биллинг «БРИС ЖКХ» способствует комплексному решению задач, связанных с расчётом и начислением жилищно-коммунальных услуг. Сервис даёт возможность усовершенствовать привычные формы взаимодействия между расчётными центрами и жителями, а также внедрять новые, автоматизирующие процессы и функционал», – отметил Владимир Карпушкин, генеральный директор компании «Расчетные решения».

«Мы делаем жизнь сахалинцев комфортнее. Благодаря автоматизации всеми платежами ЖКХ можно управлять онлайн. Вместе с партнёрами мы смогли повысить доступность и удобство сервисов, что подтверждается четырехкратным ростом подключенных лицевых счетов на старте внедрения системы. Это важный шаг на пути к цифровизации области», – сказала Марина Дементьева, управляющий Южно-Сахалинским отделением Сбербанка.

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