Почти 5000 раз горожане воспользовались чат-ботом «Самострой.net»

Чат-бот по проверке объектов недвижимости на наличие нарушений начал работать летом 2021 г. С момента запуска к нему обратились почти 5000 раз, в результате было подтверждено 372 нарушения – сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Чат-бот по моментальной проверке земельных участков и объектов капитального строительства был запущен летом 2021 г. С его помощью горожане могут узнать о наличии нарушений, связанных с самовольным строительством. Сервис доказал свою востребованность: за семь месяцев поступило 4881 обращение – это порядка 30 заявок в день. В 372 случаях пользователи получили подтверждение о самострое», – сказал заместитель мэра.

Владимир Ефимов отметил, что всего за 2021 г. было демонтировано более 2000 объектов самовольного строительства, в том числе по обращениям граждан.

Сервис «Самострой.net» реализован Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Чтобы им воспользоваться, в поисковой строке мессенджера Telegram нужно найти бот «Самострой.net», нажать «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Его можно узнать в публичной кадастровой карте на сайте Роскадастр, введя адрес. В Чат-боте содержатся сведения по объектам, находящимся в собственности Москвы и располагающимся в ее границах.

Робот в течение минуты проверит объект и даст ответ: «на данном участке находится объект самовольного строительства» или «информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства не найдена». В последнем случае пользователь может обратиться в Госинспекцию по недвижимости для уточнения или с жалобой на подозрительную постройку.

Технологии успешного SOC: анализ данных Безопасность

Город уделяет особое внимание выявлению и ликвидации незаконных объектов – как капитальных, так и некапитальных, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. «Помимо чат-бота “Самострой.net” в Госинспекции работает проект “Свободный доступ”, который позволяет жителям столицы напрямую сообщить инспектору своего района о незаконных автостоянках, ограждениях и фактах самозахвата земель, отправив обращение ему в Instagram. С момента запуска сервиса в 2020 г. в Госинспекцию по недвижимости пришло около 500 обращений. В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена», – отметил он.

Недавно был запущен и телеграм-бот «Свободный доступ». В него поступают сообщения горожан, специалисты ведомства проверяют их и по результатам опровергают или фиксируют факт нарушения.

А благодаря «Комиссионному контролю» москвичи могут узнать о законности возводимых в районе построек. Этот механизм позволяет оперативно собрать специальную контрольную комиссию и провести обследование в приоритетном порядке вместе с жителями в случае одновременного получения нескольких схожих письменных обращений по одному адресу.