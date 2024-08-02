Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Более 3000 обращений поступили в чат-бот «Самострой.net» с начала 2024 года

Столичный сервис «Самострой.net» позволяет проверить объекты недвижимости, находящиеся в городской собственности, на признаки самовольного строительства. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

Одним из ключевых направлений работы Госинспекции по недвижимости является выявление и демонтаж незаконных строений. В 2021 г. Госинспекция совместно с ДИТ Москвы создала специальный цифровой сервис – чат-бот «Самострой.net» на платформе Telegram. Любой горожанин может воспользоваться им, чтобы быстро и легко выяснить правовой статус постройки, проверить земельные участки и здания, узнав, законно ли их использование.

CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

«Это простой и удобный инструмент, созданный для самостоятельной проверки наличия признаков незаконной постройки и завоевавший популярность у горожан. Только за первое полугодие 2024 г. через бот было направлено 3348 обращений. Все они отработаны нашими инспекторами», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

При использовании сервиса «Самострой.net» он попросит ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Skype делают снова великим. Microsoft его обновила, вычистила из него рекламный мусор и исправила ошибки

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024