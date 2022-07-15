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Москвичи проверили законность объектов недвижимости через чат-бот «Самострой.net» более 5700 раз

Горожане 5715 раз воспользовались Telegram-ботом «Самострой.net», который позволяет в автоматическом режиме проверять объекты недвижимости, расположенные в столице, на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

«С начала работы сервиса в 2021 г. горожане воспользовались им 5715 раз – с его помощью проверяли интересующие земельные участки и объекты капитального строительства. В результате удалось подтвердить 441 незаконный объект», – сказал Иван Бобров.

Бот создан Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Чтобы воспользоваться им, в поисковой строке мессенджера Telegram нужно написать «Самострой.net», нажать «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Его можно узнать в публичной кадастровой карте на сайте Роскадастр по адресу объекта. Робот в течение минуты проведет проверку и даст ответ: «на данном участке находится объект самовольного строительства» или «информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства не найдена». Впоследствии пользователь может обратиться в Госинспекцию по недвижимости по электронной почте для уточнения информации или с жалобой на подозрительную постройку.

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