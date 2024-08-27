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В Москве искусственный интеллект помогает контролировать законность использования земель и пресекать самострой на этапе строительства

С начала 2024 г. с помощью цифровых технологий в Москве зафиксировано более 1980 признаков земельно-имущественных нарушений. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сегодня для выявления в столице нарушений в земельно-имущественной сфере применяется модернизированная система контроля. В частности, Госинспекция по недвижимости, которая обеспечивает законность использования земель, задействует для мониторинга территории города камеры видеонаблюдения, спутниковые системы высокого разрешения, программные ML-алгоритмы, искусственный интеллект, роботизированные системы и устройства.

«Современные технологии на постоянной основе внедрены в наши рабочие процессы, и мы постоянно их совершенствуем. С начала года технологии зафиксировали в Москве 1984 признаков земельно-имущественных нарушений, к настоящему моменту проведена работа по их устранению. В результате развитие цифровых методов выявления нарушений позволяет нам существенно сократить время и ресурсы на сбор и обработку необходимой информации», – сказал Иван Бобров.

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Глава ведомства уточнил, что применение дистанционных инструментов контроля не требует прямого взаимодействия с собственником или арендатором объекта недвижимости и помогает обнаруживать нарушения. Они способны распознавать захламления территории, использование земли без оформленных договоров либо с признаки нецелевого использования земельного участка и даже проведение незаконных строительных работ.

Сейчас современные цифровые технологии не только стоят на страже контроля за законностью использования объектов недвижимости, но также направлены на предупреждение правонарушений в имущественно-земельной сфере, в том числе на пресечение самостроя на начальном этапе.

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