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Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках

На Профсоюзной улице возле дома 57 демонтировали шлагбаум и будку охраны, которые установила одна из компаний за пределами отведенного ей участка. Тем самым организация ограничила доступ на парковку для всех, кроме своих сотрудников. О нарушении сообщил инспектору района один из жителей через чат-бот «Свободный доступ». Об этом CNews сообщили представители Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Специалисты контрольного ведомства установили, что ограждающая конструкция и некапитальный объект были возведены за пределами отведенного организации участка, в том числе на территории улично-дорожной сети, предназначенной для общего пользования. Выявить и пресечь факт самозахвата городской земли помог гражданин, обратившийся к инспектору района с помощью чат-бота “Свободный доступ”. Благодаря его бдительности в настоящее время незаконные сооружения демонтированы, а для свободной парковки стали доступны около 40 машино-мест», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Чат-бот является простым и удобным способом борьбы с нелегальными парковками и захватом городских территорий. Воспользоваться им можно, введя в поисковой строке в мессенджере Telegram название – «Свободный доступ». Для активации бота нужно нажать кнопку «Старт», выбрать интересующий округ Москвы, а затем – конкретный район. Виртуальный инспектор попросит описать проблему или задать вопрос, а также указать удобный способ для обратной связи.

Специалисты Госинспекции по недвижимости проверят обращение в течение трех дней, посетив указанное место. Если факт нарушения подтвердится, сотрудники совместно с префектурой округа примут меры по восстановлению свободного доступа на территорию.

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Удаленная работа

Чат-бот создан в 2022 г. совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы в рамках проекта «Свободный доступ». За это время Госинспекция получила свыше 250 обращений, 167 из них на данный момент отработаны. По результатам обращений подтвердились 33 правонарушения.

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