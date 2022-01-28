Об экономике и не только: сервис видеоконсультаций на портале мэра Москвы расширяет возможности

На портале мэра Москвы mos.ru обновился сервис «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю ведомства». Теперь можно подать заявку и попасть на видеоприем к руководителям или представителям ведомств комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Об этом CNews сообщили представители московского Департамента информационных технологий.

Пользователям доступна запись к представителям столичных Департамента по конкурентной политике, Департамента инвестиционной и промышленной политики и Госинспекции по недвижимости.

Во время видеозвонка можно задать интересующие вопросы, в том числе связанные с проведением торгов, цифровизацией закупок, размещением в Москве различных видов производств, мерами поддержки предприятий, а также узнать подробности об инвестиционной деятельности города.

Ранее на mos.ru можно было записаться только на онлайн-прием в Госинспекцию по недвижимости. Это ведомство подключилось к сервису первым. Видеоприемы в таком формате оказались крайне востребованными и полезными.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать об эффективности услуги видеоприема. С момента запуска сервиса с представителями Госинспекции по недвижимости уже проведено 90 дистанционных приемов. Всего поступило 358 заявок на онлайн-консультации с этим ведомством — 123 от юридических и 235 от физических лиц. Благодаря удобному и актуальному формату сервис востребован у жителей города: не выходя из дома можно получить ответы на вопросы к органам власти», - сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Весь процесс, начиная от записи на онлайн-прием и заканчивая непосредственно видеозвонком, проходит на портале mos.ru. Пользоваться сервисом может обладатель полной учетной записи.

«Для многих москвичей видеоконференции уже стали привычным способом общения и обсуждения деловых вопросов. Видеоприем на портале mos.ru уже доказал свою востребованность, поэтому сейчас город продолжает дополнять сервис новыми функциями и расширять число ведомств, которые ведут прямой онлайн-диалог с горожанами. Это позволит москвичам решать еще больше возникающих вопросов в удобном дистанционном формате», - отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Оставить заявку на онлайн-прием могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Чтобы записаться, необходимо зайти в раздел «Услуги» портала mos.ru и выбрать категорию «Документы». Далее надо перейти во вкладку «Запись на консультацию и личный прием в онлайн‑формате», а затем выбрать ««Запись на онлайн прием к уполномоченному представителю ведомства»».

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В открывшейся форме появится перечень доступных ведомств, из которых надо выбрать нужное. Затем пользователям предстоит указать статус представителя ведомства (любой или определенный). Если выбран определенный, то потребуется отметить имя руководителя или уполномоченного представителя, к которому предпочтительно попасть на прием, и оставить личные данные.

Если на онлайн-прием записывается физическое лицо, потребуется указать фамилию, имя, отчество, номер паспорта и контактную информацию. Основные поля онлайн-формы автоматически заполняются (исходя из тех сведений, которые указаны в личном кабинете на mos.ru).

Для подачи заявления от имени компании или ИП необходимо авторизоваться как юридическое лицо. В этом случае для записи на прием потребуется указать реквизиты компании: ее наименование, ИНН, ОГРН и контактную информацию.

Далее пользователям предложат описать суть своего вопроса, а также указать, обращались ли они с ним ранее в это или другое ведомство и каким был итог. Это поможет подготовиться к приему более детально. При необходимости к заявлению можно приложить до 10 дополнительных файлов. Помимо того, доступна демонстрация документов и в ходе самого онлайн-приема. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а во время беседы загрузить их в видеосервис.

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За три дня до назначенной даты, а также в день приема жители получат письмо с напоминанием. Оно придет на электронную почту. В письме будет ссылка на видеоконференцию и инструкция по подключению.

При необходимости можно отказаться от записи на видеоприем или оформить заявку на другое время. Для этого надо ответить на пришедшее по почте уведомление.