Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

В МТС назначен новый вице-президент по технике

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о назначении вице-президентом МТС по технике Виктора Белова с 1 января 2020 года. Андрей Ушацкий, который возглавлял технический блок на протяжении последних 10 лет, займется технологическими стратегиями ряда компаний, входящих в периметр группы МТС.

«Прежде всего хочу поблагодарить Андрея за его огромный вклад в успешное развитие компании: с 1996 года он прошел путь от технического специалиста до вице-президента, под его руководством построены сети двух поколений – 3G и LTE, и запущены фундаментальные проекты по цифровизации бизнеса. Я рад, что Андрей принял предложение остаться в группе, чтобы, отойдя от операционных задач, используя свою глубокую экспертизу и знание рынка, сосредоточиться на стратегических вопросах развития технологий в роли члена совета директоров ряда компаний группы МТС, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Перед Виктором, который на протяжении нескольких лет являлся заместителем Андрея и руководителем различных технических подразделений МТС, стоит сложная и амбициозная задача дальнейшего технического перевооружения компании, в том числе в контексте развития экосистемы МТС и конвергентных продуктов, где сети и технологии являются важнейшими инфраструктурными элементами. Предстоит строительство сетей нового поколения — LTE Advanced и 5G, которые в ближайшие годы станут основой для развития принципиально новых сервисов».

Виктор Белов с 2018 года является директором по конвергентной и транспортной сетям МТС. С 2012 года возглавлял департамент магистральной и интернет сети, а с 2011 года – департамент сети передачи данных.

Пришел в МТС в 2011 году после присоединения «Комстар-ОТС», где с 2009 года возглавлял дирекцию развития сервисных платформ и сетей.

С 1998 по 2008 годы занимал различные руководящие должности по техническому развитию «МТУ-Интел», ООО «Система Мультимедиа», «Научно-производственное предприятие Бизнес Связь» и «Зенон Н.С.П.».

Родился в 1975 году в Москве.



Другие материалы рубрики

Основатель IBS Сергей Мацоцкий: На хайпе часто можно построить только фейк

События года 2019: 8 севших и 2 вышедших

Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7

Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело

Умер «отец» персональных компьютеров

Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью