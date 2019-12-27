В МТС назначен новый вице-президент по технике

МТС объявила о назначении вице-президентом МТС по технике Виктора Белова с 1 января 2020 года. Андрей Ушацкий, который возглавлял технический блок на протяжении последних 10 лет, займется технологическими стратегиями ряда компаний, входящих в периметр группы МТС.

«Прежде всего хочу поблагодарить Андрея за его огромный вклад в успешное развитие компании: с 1996 года он прошел путь от технического специалиста до вице-президента, под его руководством построены сети двух поколений – 3G и LTE, и запущены фундаментальные проекты по цифровизации бизнеса. Я рад, что Андрей принял предложение остаться в группе, чтобы, отойдя от операционных задач, используя свою глубокую экспертизу и знание рынка, сосредоточиться на стратегических вопросах развития технологий в роли члена совета директоров ряда компаний группы МТС, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Перед Виктором, который на протяжении нескольких лет являлся заместителем Андрея и руководителем различных технических подразделений МТС, стоит сложная и амбициозная задача дальнейшего технического перевооружения компании, в том числе в контексте развития экосистемы МТС и конвергентных продуктов, где сети и технологии являются важнейшими инфраструктурными элементами. Предстоит строительство сетей нового поколения — LTE Advanced и 5G, которые в ближайшие годы станут основой для развития принципиально новых сервисов».

Виктор Белов с 2018 года является директором по конвергентной и транспортной сетям МТС. С 2012 года возглавлял департамент магистральной и интернет сети, а с 2011 года – департамент сети передачи данных.

Пришел в МТС в 2011 году после присоединения «Комстар-ОТС», где с 2009 года возглавлял дирекцию развития сервисных платформ и сетей.

С 1998 по 2008 годы занимал различные руководящие должности по техническому развитию «МТУ-Интел», ООО «Система Мультимедиа», «Научно-производственное предприятие Бизнес Связь» и «Зенон Н.С.П.».

Родился в 1975 году в Москве.