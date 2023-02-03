Аспирант ИТМО создал протез-тренажер для реабилитации после инсульта

Аспирант ИТМО разработал протез-тренажер, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта. В отличие от аналогов его можно использовать даже дома: он более компактный и удобный в применении. Первый прототип создан для тренировки мышц и суставов рук, но в перспективе разработку можно адаптировать и под другие части тела. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Пациенты, пережившие инсульт, часто сталкиваются с атрофией мышц (истончение волокон и уменьшение общего мышечного объема). На начальных этапах малоподвижные части тела можно восстановить с помощью специальных упражнений и массажей. Еще одна группа, подверженная двигательному дефициту, — люди с детским церебральным параличом (ДЦП). Они нуждаются в регулярных тренировках на протяжении всей жизни. Одна из сложностей, которая возникает на пути реабилитации при ДЦП и после инсульта, — отсутствие удобных и доступных тренажеров. Существующие модели громоздкие, дорогие и, как правило, имеют ограниченный функционал.

Аспирант ИТМО предложил технологию, которая облегчит восстановление мышц и суставов. Это программируемый портативный протез-тренажер для развития мышечной активности рук.

«Я не понаслышке знаю, с какими трудностями сталкиваются люди с нарушениями двигательной активности. В детстве мне пришлось много заниматься физическими упражнениями, чтобы восстановить правильную работу мышц и суставов из-за ДЦП. В университете я уже более детально изучил этот вопрос, какие есть инструменты на рынке, и мне пришла идея разработать технологию, которая возьмет на себя часть функций реабилитолога. В итоге, в том числе благодаря консультациям с врачами, удалось создать протез-тренажер, позволяющий тренироваться даже дома», – сказал Артем Меинов, автор проекта, аспирант факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО.

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Протез состоит из специальных фиксаторов (они могут быть выполнены с учетом анатомических особенностей конкретного человека), которые крепятся к плечу и предплечью, и электронной части: контроллера, экрана с клавиатурой для настройки нужных параметров и сервомотора (он приводит протез в движение). Чтобы начать тренировку, нужно зафиксировать протез на руке, затем задать начальное положение. После этого устанавливается конечная точка, то есть максимальный угол движения руки, который не вредит пациенту. Угол и скорость повышаются постепенно — точно так же, как увеличивается усилие в силовых упражнениях. Все эти параметры задает и корректирует реабилитолог. Одной полной зарядки тренажера хватает на 30-40 минут, то есть на одно полноценное занятие.

«Протез-тренажер имеет все шансы выйти на рынок. Более того, некоторые практикующие врачи и производители медицинского оборудования уже высказали заинтересованность в разработке. В будущем технологию можно адаптировать под мыщцы и суставы ног, а также оснастить ее системой удаленного мониторинга, которая поможет врачу контролировать процесс реабилитации. Сказать, какая будет цена у протеза пока сложно, так как Артем еще планирует экспериментировать с запчастями и материалами, но она точно будет в несколько раз ниже, чем у аналогов», – сказал Игорь Бессмертный, научный руководитель аспиранта, профессор факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО.