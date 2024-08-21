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Российские разработчики совместно со студенткой Глобального университета Рыбакова создали перчатку для восстановления после травм

Интерактивная система HandMotion для восстановления движений верхних конечностей после инсульта и травм была создана командой молодых разработчиков совместно со студенткой Лидерской программы Глобального университета Рыбакова, которая реализуется на базе МФТИ. Продукт поможет ускорить реабилитацию мелкой моторики людям с такими болезнями или травмами как Альцгеймер, инсульт, ДЦП, травмы после СВО и в других случаях. Об этом CNews сообщили представители Глобального университета Рыбакова.

Авторы разработки, Елизавета Горбунова, Степан Мусатов и Дарья Капеева, создали систему, которая позволяет ускорить реабилитационный прогресс и повысить его качество при постинсультных осложнениях за счет интерактивного взаимодействия и мотивации пользователей на основе современных методов и механик из медицины и игровой индустрии. В комплекс входит удобный модульный интерфейс сбора и обработки данных, игровое программное обеспечение с адаптивной системой подбора упражнений по показателям пользователя.

Модуль для сбора и обработки данных представляет собой перчатку с гибкими датчиками и модулем обработки данных. Перчатка считывает и передает в игровую среду движения рук, производится диагностика и подбор упражнений с адаптацией нагрузок с помощью интеллектуального алгоритма. После этого пользователь отрабатывает основные движения рукой в интерактивных играх. При регулярных пятиминутных игровых сессиях в первые три месяца возможно формирование новых связей мышечных волокон с мозгом и улучшается контроль над движениями, а за счет ограничений активности удается избежать перетренировки нервной системы и мышц.

Студентка Лидерской программы Глобального университета Рыбакова и ее команда уже получили патент на разработку, выиграли конкурс «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям, создали три игры и прототип изделия. HandMotion выиграл именную стипендию Юлии Краснопеевой в размере 500 тыс. руб. Юлия является выпускницей этой программы и сейчас помогает амбициозным ребятам в реализации их проектов.

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бизнес

«Изначально мы планировали, что деньги пойдут на медицинскую регистрацию, которая оценивается приблизительно в 2,5 млн руб. на изделие. Сейчас мы собираем инвестиции для дальнейшего развития и проведение пилотов. На все медицинские инновации нужны большие средства. Мы будем развивать игры, заниматься промышленным образцом, пилотами, продвижением», — сказала Елизавета Горбунова, студентка Лидерской программы Глобального университета Рыбакова на базе МФТИ.

Разработка HandMotion имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Этот продукт более автономный и мобильный, использует современные подходы вовлечения из игровой индустрии, а также имеет более низкую стоимость по сравнению с другими игроками рынка. В данный момент команда ведет переговоры по тестовому запуску в государственные и частные больницы, а также ищет инвестиции в размере 6,5 млн руб. для запуска партии апробационных моделей интерфейсов.

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