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«Алиса» стала лучше понимать пользователей с особенностями речи

Пользователям с особенностями речи теперь будет проще общаться с «Алисой». Она стала лучше распознавать голосовые запросы людей с речевыми нарушениями — например, с заиканием или трудностями в речи после инсульта, ДЦП или травмы. Это стало возможным благодаря дообучению нейросети. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В процессе обучения «Алисе» показали сотни тысяч аудиозаписей. Их подготовили люди с особенностями речи, которых «Яндекс» привлек к открытому тестированию качества распознавания речи «Алисой» — в том числе с помощью партнерских организаций. В итоге разрыв между точностью распознавания обычной речи и с искажениями сократился в среднем на 20%. Качество распознавания оценивали по метрике Word Error Rate (WER): она позволяет определить долю неправильно понятых слов.

В проекте участвовали некоммерческие организации «Центр лечебной педагогики», «Живи сейчас», «Жизненный путь», «Весна», «Перспектива», «Лучшие друзья» и другие. Их подопечные и другие участники тестирования записали более 855 тысяч скороговорок и фрагментов обычной речи — это более 900 часов аудиоматериалов. Классифицировать примеры по типам нарушений помогли специалисты-дефектологи из МГПУ. В общей сложности в проекте участвовали более 300 человек.

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Цифровизация

Это не первый проект «Яндекса» по адаптации виртуального ассистента для людей с особенностями здоровья. Недавно в Москве прошла презентация инклюзивных навыков «Алисы», разработанных студентами. А мобильное приложение «Дом с Алисой» уже поддерживает работу с программой экранного доступа: она зачитывает вслух содержимое экрана, помогая людям с нарушениями зрения взаимодействовать с интерфейсом.

Инклюзия и цифровая доступность — одно из фокусных направлений социальных проектов «Яндекса». Для незрячих пользователей адаптировано 15 сервисов и продуктов, среди них «Поиск», «Браузер», «Яндекс Музыка», «Букмейт» и другие. На «Кинопоиске» есть фильмы с тифлокомментариями и SDH-субтитрами, а в приложении Go — специальные возможности для людей с особенностями здоровья. Например, можно выбрать опцию «Общаюсь только текстом», «Не говорю, но слышу», «Перевозка собаки-проводника», «Буду на инвалидном кресле» или «Помогите найти машину».

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