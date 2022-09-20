Российских разработчиков заставят переделать свой софт под Linux

Адаптация под Linux

Российских разработчиков ПО могут обязать адаптировать свой софт под российские ОС на Linux. Это касается только тех компаний, чьи продукты присутствуют в реестре Минцифры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова.

По его словам, разрабатывается новая версия постановления Правительства о запрете допуска зарубежного ПО к госзакупкам, в которой предусмотрена обязательная совместимость ПО из реестра с отечественными ОС. Смирнов отмечает, что сейчас значительная часть продуктов из реестра совместима с зарубежными операционными системами.

Если разработчики не адаптируют свои продукты под российские ОС на Linux, их ПО исключат из реестра. В Минцифры «Коммерсанту» рассказали, что такая инициатива действительно разрабатывается.

Разработчики ОС «за»

Отечественные разработчики ОС безусловно поддерживают инициативу по адаптации продуктов под их операционную систему. Однако от компаний, которые занимаются разработкой ПО, это может потребовать огромных инвестиций.

Российское ПО адаптируют под ОС на Linux

По словам директора по связям с госорганами группы «Астра» (разработчика ОС Astra Linux) Натальи Селиной, инициатива по адаптации поможет сформировать полноценную отечественную ИТ-экосистему.

Заместитель гендиректора «Ред софт» (разработчик «Ред ОС») Рустам Рустамов также поддержал инициативу и пояснил изданию, что некоторые программы придется создавать фактически с нуля. Например, банковские системы, которые писались ОС Windows в течение 20 лет.

Директор по разработке и развитию продуктов «Мой офис» Дмитрий Комиссаров добавляет, если софт изначально работал только с зарубежными ОС, для его адаптации под российские системы на Linux «потребуются инвестиции, сопоставимые с разработкой продукта с нуля».

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С таким мнением не согласен глава совета директоров разработчика офисного ПО «Алми партнер» Михаил Лебедев. Он считает, что адаптация под Linux 90% софта из реестра Минцифры не потребует крупных инвестиций или длительной разработки. «Остальные 10% — это, как правило, системы автоматизированного проектирования и другое инженерное ПО, там фактически потребуется создание продукта с нуля», — отмечает он.

По мнению Алексея Смирнова, требование по адаптации должно вводиться поэтапно для различных классов ПО. Потому что, например, для средств криптографической защиты, офисного софта и СУБД его можно применить немедленно и без потерь. А вот адаптация под российский ОС на Linux систем автоматизации производства потребует около двух лет.

Реестр ПО Минцифры

Сейчас в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных включены около 14,6 тыс. продуктов и 4,7 правообладателей.

Те правообладатели, чьи программные продукты включены в реестр, получают преференции при проведении госзакупок. В том числе, такие компании могут сократить налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6% и при продаже ПО из реестра не платить НДС.