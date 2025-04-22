«Диасофт» перевел российский банк на импортонезависимое решение для автоматизации административно-хозяйственной деятельности

Компания «Диасофт» и банк из топ-20 завершили проект по переводу эксплуатируемого в банке решения «Диасофт» для автоматизации административно-хозяйственной деятельности на импортонезависимый технологический стек, в том числе на отечественную систему управления базами данных (СУБД). При этом необходимо было поддержать стабильную работоспособность и высокое быстродействие программных продуктов, установленных в банке. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

На первом этапе специалисты «Диасофт» в тестовой среде развернули и настроили СУБД Digital Q.DataBase. Далее была осуществлена автоматическая конвертация и выверка данных.

На втором этапе проекта была обеспечена поддержка текущих интеграционных связей со сторонними банковскими системами. Приемо-сдаточные испытания были завершены успешно. Они включали в себя сравнительный анализ производительности, в котором измеряемые показатели решения на Digital Q.DataBase при более скромной конфигурации серверов в среднем оказались лучше аналогичных показателей решения на MS SQL Server. После этого сотрудники банка самостоятельно выполнили необходимые работы в промышленной среде, следуя разработанным специалистами из «Диасофт» инструкциям.

Процесс запуска импортонезависимого решения в промышленную эксплуатацию для пользователей прошел полностью безболезненно, поскольку фактически изменилась только «начинка» решения, а привычные процессы и интерфейсы системы остались прежними.

В качестве целевого стека во время проекта помимо СУБД Digital Q.DataBase использовались сервер СУБД на Astra Linux 1.7 и сервер приложений на Astra Linux 1.7 (Apache).

Михаил Лебедев, директор департамента «Хозяйственная деятельность и HR» компании «Диасофт»: «Диасофт» работает в области импортозамещения более 10 лет. За это время компания накопила большой опыт, и наши специалисты активно реализуют такие проекты. Мы были рады поддержать банк из топ-20 на пути к импортозамещению и перевести его на наше новое решение для автоматизации административно-хозяйственной деятельности. Этот проект полностью соответствует требованиям высококонкурентного, динамично развивающегося финансового рынка России и может быть признан очередным успехом нашей компании».