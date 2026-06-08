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Mchost Макхост

Mchost - Макхост
Обзор «Макхост» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN 1
30.11.2020 Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа 4
14.07.2014 Российского хостинг-провайдера обязали «бессрочно заблокировать» энциклопедию бодибилдинга 1
15.04.2010 Hosting Community отказалась спасать «Макхост» 2
15.04.2010 Клиентов «Макхоста» снова отключат от Сети 2
13.04.2010 Hosting Community проводит аудит активов «Макхоста» 2
07.04.2010 Хостинг «Макхост» отключили из-за долгов 2
01.04.2010 «Макхост» разработал шаблоны для Linux- VPS 3
16.10.2009 McHost модернизировал технический парк на базе решений HP 1
23.05.2008 «Синтерра» заключила соглашение с McHost.ru 2
21.03.2008 CyberPlat будет принимать платежи за пользование ГЛОНАСС 1

Публикаций - 11, упоминаний - 21

Mchost и организации, системы, технологии, персоны:

Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 501 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1691 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 1
1С-Битрикс - Bitrix 655 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Dell EMC 5156 1
HP Inc. 5860 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Entertainment One 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Симбат 2 1
Парафарм - Секреты долголетия 1 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
Районные суды РФ 196 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1144 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3191 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12602 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10162 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 451 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6095 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5442 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1317 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4441 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22287 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5648 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10070 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 842 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 1
Калькулятор - Calculator 392 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2028 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22623 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 378 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18153 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 4
Оверсан Меркурий ЦОД 14 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 680 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 664 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 1
Ispmanager - ИСПменеджер 28 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Intel Xeon E 197 1
Virtuozzo Containers 31 1
Linux - Debian GNU 562 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 994 1
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