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Western Digital анонсировала новый SSD линейки Black для игровых компьютеров

Western Digital выпустила новый SSD-накопитель WD_Black SN770 с поддержкой NVMe, пополнивший линейку WD_Black. Новый диск станет настоящим топливом для игровых ПК — выше скорости и дольше игровые сессии за счет увеличения производительности до 40% и повышения энергоэффективности до 20% на максимальной скорости по сравнению с предыдущим поколением.

Благодаря интерфейсу PCIe Gen4, обеспечивающим высокую скорость чтения — до 5150 МБ/с (только для моделей на 1 и 2 ТБ), NVMe SSD-накопитель WD_Black SN770 помогает улучшить внутриигровое время отклика, снизить статтеры и обеспечить бесперебойную потоковую передачу данных. Совокупность этих факторов заметно и ощутимо для игроков повышает производительность.

Помимо того, что этот диск станет доступным решением для геймеров, стремящихся перейти на Gen4, он также совместим с предыдущими версиями, то есть с Gen3-системами. Поскольку это устройство было разработано специально для игровых ПК, оно подойдет для тех энтузиастов, кто сам собирает свой компьютер, а также для игроков с большим опытом, которые хотят вывести свои впечатления от игры на качественно новый уровень.

Основные характеристики нового диска: молниеносно быстрое чтение на скорости до 5150 МБ/с (только для моделей на 1 и 2 ТБ) для ускорения загрузки игр; бесперебойная потоковая передача данных и минимальные внутриигровые статтеры благодаря совместимости PCIe Gen4 диска с современными материнскими платами и ноутбуками; стабильная производительность на максимальной скорости за счет продвинутого управления тепловым режимом и повышения эффективности энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних SSD-накопителей с поддержкой NVMe.

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SSD Western Digital WD_Black SN770

Диск предлагается в следующих объемах: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

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